Descubre como una fábrica de vinos se volvió una casa maravillosa

En el interior una vez más las paredes han sido pintadas de blanco, esto expone la hermosa terracota de los pisos y la madera de las vigas y soportes en la construcción. Para acentuar este juego se ha introducido vigas de madera innecesarias y que no cumplen ninguna otra función que la de decoración extra. Al añadir cuadros de vistas hermosas nos sentimos en un pueblito en el que el tiempo no ha pasado, en el que el estrés de la vida moderna no ha hecho estragos. Todo parece tranquilidad.