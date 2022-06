¿Pensando en agrandar tu casa?

He aquí el famoso ático del que les estábamos hablando; ¿puedes creer que, en algún momento, no e estaba sacando provecho de tan formidable espacio? Saber ver el potencial de cada rincón no es tarea de sabios pero sí es una misión que no puede carecer -jamás- de ingenio. Y es que -créaslo o no- tras aquel pequeño y adorable balcón y eso grandes ventanales que se destacan en medio de aquel ático de tono oscuro -en su exterior- se esconde un bien iluminado, funcional y glamuroso loft. ¿Intrigado?; en ese caso, es momento de ingresar y ver un poco más…