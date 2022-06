Por fuera hermosa, ¡por dentro genial!

Esta casa no tendría lo mejor de ambos mundos si, además de contar con la armonía y relajación de lo rústico, no contara con elementos muy modernos, tecnológicos, prácticos, funcionales y muy reconfortantes. Y es que, aceptémoslo, nos gusta comer al aire libre pero no quisiéramos tener que cocinar como cavernícolas. La paleta de colores -blanca y negra- aporta una vibra muy contemporánea y vigente que nos permite hacer lo que se va a hacer a toda cocina: cocinar con comodidad. Ahora bien, el talento y la buena sazón ya quedan en manos del chef… .