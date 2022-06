¡Una casa espectacular!

Si bien el blanco es el color predominante en toda la composición, existen ciertos elementos negros que se destacan y que contrastan muy bien y de forma muy moderna añadiendo un look contemporáneo al lugar. Nos encanta esta cocina pues parece -dado a su misma paleta de color y acabados- muy limpia, moderna y ordenada. He aquí una espectacular cocina mnimalista que tiene por norma la funcionalidad pero que no por eso abandona, jamás, su sentido estético. ¿Notas que el lugar parece inundado por luz solar?; esto será algo quem muy seguramente, notarás a lo largo y ancho de nuestro recorrido.