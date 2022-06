Un apartamento pequeño pero muy completo

¿Quién dijo que por ser pequeño un apartamento no podía ser 100% funcional y hermoso? Los expertos de ArchDesign STUDIO diseñaron este apartamento -de escasos metros cuadrados- de tal manera que la falta de espacio dejó de ser un problema, pues su talento suministró al lugar soluciones. ¿Tienes un pequeño apartamento en media de la gran ciudad y no sabes cómo decorarlo, pintarlo o cómo disponer tus muebles dado a sus diminutas dimensiones?; en ese caso, te recomendamos echarle una mirada a este recorrido que te llenará de inspiración para no atemorizarte a la hora de dar vida a espacios muy reducidos. Aquí vamos…