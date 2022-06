Una casa en la que la protagonista es la madera

-Ya lo verás- por momentos pareciera que la fachada tradicional de esta linda casa no correspondiera al interior de la misma. De repente, te estarás preguntando ¿es en serio que en esta casa la madera es la protagonista? ¿dónde está la madera acaso?; no te apresures que del afán no queda sino el cansancio. Y es que, si bien la fachada de esta bien diseñada casa pareciera muy tradicional con su techo inclinado, su pared de lardillo y su estructura en general; lo que hay adentro de esta engañadora estructura es un tanto diferente. Adoramos las casas que nos sorprenden y que saben combinar pasado, presente y futuro en sus diseños. ¿Animados a entrar?; ¡después de ustedes!