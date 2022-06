6 maneras de renovar tu sala

DRÖM LIVING

Las salas no son un espacio más que podemos decorar o diseñar sin lógica o sin plan; por el contrario, nuestras salas son -en potencia- aquel espacio donde reunirnos en familia o entre amigos para pasar un buen rato. ¿Quieres pasar horas y horas en tu sala?; entonces asegúrate de utilizar colores neutros que no te hagan querer salir disparado de aquel lugar u hostigado visualmente. Recuerda que el blanco siempre es una buena opción. ¿Qué tan cómodos son tus sofás?; no olvides que esta respuesta es directamente proporcional al tiempo que pasarás sentado en ellos.