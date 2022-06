Consejos sencillos para tener un baño DE LUJO

Con la luz natural inundando cada rincón, no hay forma de que un baño no destaque por su clase y lujo… Dejar ventanales amplios, tragaluces, o cualquier puerta de entrada innovadora harán de tu decoración algo totalmente diferente a lo estándar. Además, lo hará ver mucho más amplio, despejado y con un brillo que no podrás obtener de ninguna lámpara… ¡Radiante e invitante!