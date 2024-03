5 Einrichtungstipps für Singles

Immer mehr Menschen in Deutschland leben in Single-Haushalten. In der Werbung sieht dieses Konzept auch immer durchaus ansprechend und attraktiv aus: Lichtdurchflutete Räume, in denen man sich frei entfalten kann, exklusive Designermöbel, an denen sich keine Kinder mit Schokofingern oder Filzstiften austoben, helle Luxusbäder, in denen sich niemand über Haare im Waschbecken, nicht zugedrehte Zahnpastatuben oder herumliegende Socken ärgert… Doch die Realität sieht anders aus. Die meisten Singles residieren nicht in großzügigen Designer-Lofts, Penthäusern oder Luxus-Apartments, sondern müssen – vor allem in den Großstädten – mit dem knapp bemessenen Raum ihrer Ein- oder Zweizimmerwohnung auskommen. Diese funktional und einladend zugleich einzurichten, ist nicht immer einfach. Wir haben fünf Tipps zusammengestellt, wie man den wenigen Platz optimal nutzen, kleine Räume optisch vergrößern und die Singlebude stylish und schick einrichten kann.