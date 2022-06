7 hermosos jardines que te inspirarán

El mantenimiento de un jardín obviamente requiere de tiempo. Por eso si no tienes demasiado tiempo o no sabes mucho de jardinería podrías hacer de tu jardín un espacio minimalista. Lo que no significa que no deba tener ningún tipo de decoración. Este estilo de decoración suele usar pocas especies de plantas plantadas en grandes grupos, tener grandes áreas dedicadas al césped y como en este caso presentar algún elemento constructivo interesante que le de estilo y presencia. Un jardín con pocas plantas decorativas, sin accesorios pero que siempre emite una sensación de armonía y orden.

Para explorar ideas de cómo escoger la pérgola perfecta para tu jardín te invitamos al enlace.