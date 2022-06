Fachadas comunes que sufrieron transformaciones maravillosas

No cabe duda que esta es una casa amplia, con muchas habitaciones y probablemente sin necesidad de espacio extra. Esto no cambia el hecho de que la fachada principal estaba pasada de moda y era monótona. Los colores si bien trataban de hacer uso de contrastes no lograban hacer que la fachada fuera agradable a los ojos. ¿Qué harías tú con una fachada así? Veamos a que solución llegaron los expertos.