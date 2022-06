6 tips para los mejores baños pequeños

Martin Dulanto

Esta regla aplica tanto para baños pequeños como -en general para espacios pequeños. Recuerda siempre que los tonos claros y, de preferencia, el blanco son geniales para hacer lucir espacios muy pequeños -al ojo- más amplios. Si bien se trata tan solo de una ilusión visual -y no de una ampliación real de tu baño- este tip será muy favorecedor, útil y -lo mejor- no será costoso. Una genial idea sería la de, por ejemplo, revestir tus pisos en madera muy clara para así añadir personalidad y elegancia al lugar. No olvides que los baños deberían ser -en teoría- el lugar más íntimo y relajante de toda tu casa; y es que, ¿qué color podría resultar más armonioso y terapéutico que el apacible blanco?