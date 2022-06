¡Una casa moderna y encantadora!

Ni estamos, aún, en 1958 ni está casa da cuenta de -alguna vez- haberlo estado. He aquí la refrescante piscina que adorna esta linda y renovada casa aportando entretención y estilo al lugar. Adoramos la fauna que rodea este espacio bien pensado y -ante todo- bien logrado. Pensándolo bien… .son muchas las cosas que adoramos y, aunque no queramos que se nos vuelva muletilla, ¡es la verdad! Imaginamos que las generaciones que antecedieron estarían muy, pero muy, orgullosas de cómo luce la casa hoy por hoy; y es que ¿quién no lo estaría?