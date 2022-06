¡Atrévete con las manualidades!

¿Tienes poco presupuesto pero muy buenas ideas? ¿Te consideras bueno/a para las manualidades?; Entonces ¡qué esperas para decorar tu casa con tus propias manos! En homify tenemos toda una sección dedicada a DYS (Do it yourself) o “hazlo tú mismo”; así que anímate a sacar las tijeras, el pegamento y todo tu talento. Recuerda que no debes ser picasso siempre y cuando seas ingenioso y recursivo. Después de todo, el buen gusto no se compra.

¿Qué manualidades puedo hacer para decorar mi baño?

¿Te parece que la cortina de tu baño o de tu ducha luce un tanto anticuada o aburrida y quisieras darle un poco de vida y un toque personal ajustándola a tu medida y con tus propias manos? Una buena idea para decorar tu baño sin necesidad de mucha plata es decorando tu cortina de forma moderna y original. Lo único que necesitarás será pintura acrílica, un pincel o una esponja, tijeras, rodillo, una pistola de silicona, goma de eva -foamy y -claro- una cortina de baño (nueva o antigua).

1. Pasos a seguir: corta tu goma de eva con formas triangulare, circulares o como más te guste utilizando tus tijeras.

2. Haciendo uso de la pistola de silicona, pega tus figuras hechas en goma de eva o foamy en tu rodillo para de este modo poder crear patrones ahora tu rodillo se convertirá en una especie de ello.

3. Pinta las figuras de foamy que se encuentran pegadas al rodillo con pintura acrílica haciendo uso de un pincel y estampa las figuras del color que desees. Recuerda que también podrás lograr un efecto parecido cortando una esponja o varias con determinadas formas para luego pintarlas y estamparlas en tu cortina.

¿Qué manualidades podrían añadirle personalidad a mi cocina?

Las manualidades están pensadas, precisamente, para que nuestros espacios griten una personalidad propia que nos represente. ¿Qué tal si te propones a hacer platos artesanales y reciclables? ¿Sabías que puedes hacer platos, tú mismo, hechos en papel mache? Esta idea es excelente en especial para casas con un estilo rural o que tiende a lo campestre y los pasos a seguir son muy sencillos:

1. Corta a mano un periódico -o varios- en trozos pequeños y ponlos en un recipiente.

2. Añade abundante agua al recipiente.

3. Permite que los pedazos de periódico se remojen en el agua a lo largo de medio día.

4. Escurre el papel y pásalo a otro recipiente.

5. Haciendo uso de una licuadora, pica todo el papel.

6. Una vez tengas la masa de papel picado, haz un hueco en la mitad de dicha masa -asegúrate de ver el fondo del recipiente una vez hecho el hueco-.

7. Añade cola vinílica en el hueco hasta llenarlo a tope.

8. Mezcla la cola vinílica con el resto del papel con las manos.

9. Crea una bola con toda esa masa y luego, ¡amasa tu masa!

10. Pon la masa, ya amasada, sobre un plato que te sirva como molde -no sin antes poner un nylon sobre nuestro molde para que no se ensucie- y presiona con tus manos.

11. Saca el excedente que quede en los bordes -para terminaciones más perfectas utiliza la tijera y déjalo secar durante varias horas. ¡Podrás colorearlo como desees!

¿Qué tipo de manualidades le vendrían bien a mi habitación?

Nuestras habitaciones y dormitorios deberían representarnos así que ¿qué mejor forma de dar carácter y personalidad a nuestro cuarto que adornando nuestras paredes con vinilos hechos en casa? He aquí los pasos a seguir para hacer una de las tantas manualidades que podrían favorecer tus espacios:

1. Dibuja -con lápiz- la forma de tu futuro vinilo sobre la cartulina (sea la figura que sea o que desees).

2. Recorta la figura y ubícala sobre el reverso de un papel contact.

3. Con tu lápiz, marca sobre el contact la figura de tu vinilo.

4. Utilizando una tijeras, recorta el papel contact de acuerdo con las marcas de tu lápiz.

5. Para darle mayores detalles a tu vinilo, utiliza el papel sobrante (el que sobró tras cortar tu figura central) o un papel contact de otro color para así crear otras formas más chicas. Recuerda que el proceso es el mismo; primero trazas sobre la cartulina y luego sobre el revés del papel contact.

6. Desprende la figura principal del papel contact y pégala sobre la pared que elijas -evita que queden burbujas de aire-.

7. Pega las figuras más chicas y ¡listo! ¿Ves lo fácil que es hacer de tu habitación un lugar único?

¿Qué otras opciones hay para las paredes?

Otra de las manualidades que le podría venir muy bien a tus paredes y que no requiere de demasiado talento, plata ni esmero es utilizar cinta aislante -negra- para hacer figuras geométricas. ¿Qué tal si creas rayas horizontales o verticales para que tu pared parezca un código de barras? Las posibilidades son múltiples y lo mejor es que solo necesitarás cinta, tijeras y tiempo. No olvides que en homify tenemos cientos de ideas para decorar tus paredes tú mismo y sin la ayuda de profesionales; y es que, de hecho, tenemos toda una sección dedicada exclusivamente a paredes así que, no lo pienses más, anímate a dejarte inspirar por nosotros y por los proyectos que tanto queremos presentarte.

¿Qué ideas reciclables hay para hacer mis propias artesanías caseras?

Son muchas las ideas e infinitas las posibilidades. Luego de aprender un poco acerca del noble arte de reciclar, lo pensarás dos veces antes de botar las cosas que botas así que ¿qué tal si le echas una mirada a tu basura y sacas de allí todo lo que tenga potencial? A continuación te damos dos ideas muy originales:

1. Utiliza tus frascos de vidrio -aquellos en los que vienen las compotas para bebés, los encurtidos, las aceitunas o las ricas mermeladas- para hacer diversas manualidades como por ejemplo: hacer de ellos lindos floreros con tan solo atarles un lindo lazo hecho en cualquier colorida tela; crea originales portarretratos ubicando diminuta fotografías dentro de ellos de forma adorable; conviértelos en especieros para así poder dividir y etiquetar adecuadamente tu sal, tu pimienta, el azúcar, etc, -después de todo, más vale no confundirlos entre sí o podrías arruinar tus platillos-; píntalos y conviértelos en el lugar donde disponer tus colores y esferos.

2. Decora tu casa utilizando tus vinilos -musicales- viejos: esto es genial para aquellos coleccionistas que ya no saben qué hacer con tantos vinilos atestados; podrás pegarlos en tus paredes creando lindos patrones o hacerlos colgar de forma movible y giratoria -darle dinamismo a tu casa y carácter es invaluable-.

Y ¿qué me dices de tus pequeños discos rayados y obsoletos? Estos podrían convertirse en tus portavasos si así lo quieres. Ahora que lo pienso… un vinilo no se vería nada mal haciendo las veces de un individual. En fin, para reciclar de forma artística solo necesitas de un poco de ingenio.

¿Cómo puedo darle un estilo ecléctico a mi hogar -o étnico- con mis propias manos?

En la actualidad, está muy de onda recurrir a distintas étnicas o a la mezcla de varias de ellas para dar un carácter enigmático a nuestros rincones. Con esto en mente, hoy te enseñaremos cómo darle un toque árabe -muy sutil- a nuestro hogar. Pasos a seguir para crear nuestras propias lámparas árabes:

1. Reúne los materiales necesarios (un frasco de vidrio de boca ancha, piedras de cristal o de vidrio, pegamento de silicón, pintura dorada con aplicador de boca estrecha, pinturas de color para vidrio y -claro- pinceles.)

2. Quita la etiqueta a tu frasco reutilizable.

3. Traza en el frasco unas cuantas cenefas o un determinado patrón que nos guste.

4. Perfila las figuras utilizando el aplicador de pintura dorada -también puedes utilizar un pincel muy fino-.

5. Añade pierdas a tu futura lámpara pegándolas con silicón o silicona caliente.

6. Aplica pintura de color ya no en el exterior del frasco sino en su interior para que este deje de ser completamente transparente.

7. Deja secar durante varias horas.

8. Agrega una vela en el interior del frasco y ¡ya está tu lámpara árabe!

Si, por el contrario, deseas darle a tu casa un estilo más asiático entonces recurre al papel y al origami como tu material y técnica por excelencia. ¿Te gustan nuestras ideas?

¿Cómo puedo decorar y renovar mis cajones y sistemas de almacenamiento yo mismo?

Si bien lo primordial es que tu sistema de almacenamiento sea -antes que nada- extremadamente funcional, la estética nunca debe ser dejada de lado. He aquí los pasos a seguir para actualizar, decorar y rediseñar tus cajones y muebles viejos que además de almacenar deberían lucir muy bien:

1. Limpia muy bien tu mueble con agua y jabón no sin antes vaciar todos sus cajones y, luego, déjalo secar.

2. Utiliza un destornillador para quitar los tiradores.

3. Rellena agujeros y rayones con masilla para madera para así reparar daños y abolladuras muy profundas.

4. Lija toda la superficie siguiendo la veda de la madera.

5. Pasa una esponja por toda la superficie para quitar los residuos del lijado.

6. Aplica la imprimación utilizando una brocha -recuerda que esto prepara a tu mueble para que pueda ser pintado sin problemas-.

7. Pinta con una brocha -o como te quede más fácil- tu mueble o sistema de almacenamiento a tu antojo y según tus gustos. ¿Qué tal si pintas unos cajones de un color y otros de otro para así crear modernos y originales contrastes? Las posibilidades son ilimitadas.

8 Deja secar muy bien la pintura.

9. Pon nuevamente los tiradores a tu cajonera y… ¡eso fue todo!