La paleta de colores ideal para tu casa

¿Ya sabes qué paleta de colores elegirás para diseñar y decorar tu casa? ¿Sabes qué colores y tonalidades le van mejor a cada estilo? En homify tenemos las respuestas a todas y cada una de tus dudas e inquietudes, ¿listo para resolverlas con nosotros? Queremos ayudarte a adquirir el estilo, la tendencia, el look o la atmósfera que tanto deseas mediante la óptima elección de tus colores, ¿nos permites ayudarte? Muy bien, en ese caso, ¡aquí vamos! Que salga el arcoiris a relucir con todo su esplendor y con todas sus múltiples gamas y que nos dé a elegir. No olvides que las posibilidades -de mezclas, combinaciones, tonalidades y contrastes- son infinitas y que por lo mismo ¡el límite lo pones tú, tu ingenio, creatividad e imaginación! Queremos darle alas a tus proyectos y una guía básica a la cual recurrir.

¿Qué paleta de color le va bien al estilo industrial?

Hoy te enseñaremos que paleta de colores le sienta bien -o mejor- a cada estilo; así que, comencemos entonces con el estilo industrial -un estilo que se caracteriza, principalmente, por sus paredes de ladrillos, sus grandes cantidades de concreto, sus suelos revestidos en madera, sus tuberías expuestas y sus grandes ventanales-. Así las cosas, en este estilo no se trata tanto de qué colores pintas tus paredes sino que, más bien, los colores los aportan los mismos materiales a utilizar, ¿lo ves? Tenemos entonces el marrón de la madera, el cromado de los muebles, el penetrante color gris del concreto, el naranja del ladrillo, el color metal de las tuberías y demás.

Para las paredes se recomienda bien sea el ladrillo o los tonos blancos, beige o que se asemejen al color de la arena. Por su parte, para los suelos se recomienda o revestirlos con madera o con microcemento. En el caso de los muebles, lo mejor para este estilo es optar por cromados grises y verdes o por muebles reciclados o hechos en vidrio -después de todo lo vintage y lo retro pegan mucho aquí-. Finalmente, para el diseño y la decoración general podrás optar por un bonito y desgastado tono amarillento que de unión y sentido a toda la composición.

¿Cuál es la paleta de color ideal para el estilo minimalista?

En sí, el estilo minimalista siempre se ha destacado por su paleta de colores muy contrastantes que juega principalmente con la luz y la sombra, el blanco y el negro. Recuerda que para este estilo menos siempre es más y que, por lo mismo, optar por colores demasiado chillones que no inspiren sobriedad, elegancia ni simplicidad, no será buena idea. En definitiva, -de esto no hay duda- el blanco es el color predominante para este tipo de estilo muy moderno y simple pero arriesgado a la vez. Otros de los colores a elegir serán los siguientes: el crema, el arena, el marfil, el beige, el color hueso, el gris claro y, claro, el negro. Recuerda que todos estos colores son ideales no solo para paredes y pisos sino, además, para tus muebles.

Para las paredes se recomienda, una vez más, el color blanco mientras que para los pisos se aconseja revestirlas en madera o en materiales porcelánicos de colores grises o crudos; el microcemento es otra genial opción. Para los muebles, preferiblemente, que sean blancos o negros y para la decoración en general, optar por tonos neutros y -si se quiere- crema.

¿Qué colores le van mejor a los espacios demasiado pequeños o reducidos?

Esta pregunta es muy importante y más importante aún es responderla. Si cuentas con apartamentos, casas viviendas o espacios demasiado pequeños, es importante tener en cuenta que tu paleta de colores debe responder a ello. Sin dudas el blanco es el color ideal para dar un favorecedor efecto óptico que hará lucir, visualmente, más amplios a tus espacios. Las paredes y muebles blancos reflejarán mejor la luz -tanto natural como artificial- y esto, sin dudas, te beneficiará. También te recomendamos los tonos pasteles y los tonos muy claros como el beige o el color arena. Descarta, eso sí, una paleta de colores demasiado oscura o lúgubre pues solo te traerá dolores de cabeza.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir una paleta de colores?

Son muchas las cosas que debes tener en cuenta a la hora de elegir una paleta de colores, entre ella el estilo general de tu casa o del espacio a decorar; en homify te damos ciertas pautas:

1. La armonía y el contraste

Estos son dos de los criterios más importantes a tener en cuenta. No olvides que los contraste, generalmente, llamarán nuestra atención actuando como punto focal de tu composición y que, por lo mismo, deberás prestarles particular cuidado. Recuerda que, ya sea que quieras que los colores combinen o que contrasten, siempre deberá existir una unidad, un concepto y, por ende, una armonía entre todos ellos. No olvides acudir a expertos que puedan hacer tu tarea muy sencilla y tampoco olvides que en homify podrás hallar a dichos profesionales para luego contactarlos -somos tu mediador entre tú y tus sueños-.

2. Toma a la naturaleza por referente

Imitar los colores y combinaciones de la naturaleza siempre te llevará a acertar. Así que, tomando esto en cuenta, contempla con detenimiento un paisaje, una hoja, un ramo y las demás composiciones naturales que te rodeen y traslada su paleta de colores a tus habitaciones, ¿comprendes?

3. Elige una gama

Si bien puedes elegir distintos colores para diseñar y decorar tu casa, no debes nunca olvidar la regla de oro: dichos colores deben pertenecer o a 1. una misma gama o 2. un mismo tono. Una de dos o -si se quiere- ambas dos; así se resume nuestra tercera pauta a tener en cuenta.

4. Crea jerarquías de color

Nuestra recomendación es clara: Haz que tu color más sobrio o neutro sea el más predominante y procura que los colores más brillantes se destaquen, pero solo a manera de detalles.

Esperamos que estas cuatro pautas te sean de gran ayuda. Y tú, ¿qué otra pauta incluirías o cuál complementarías y cómo?

¿Cómo puedo crear distintas atmósferas según el color de mis paredes y de mis muebles?

¿Entendiendo la psicología y simbología social y cultural detrás de todos y cada uno de los colores y tonalidades! Podríamos darte muchos ejemplos pero tardaríamos horas, así que, en vez de eso, aquí te van los más importantes…

1. Para crear atmósferas sosegadas: colores neutros, azules y verdes. Ideales para una sala de estar o para pintar las paredes de tus dormitorios -lugar al que, como su nombre mismo lo indica, se va a dormir-.

2. Para crear atmósferas más dinámicas: colores como el rojo, los naranjas y los amarillos que aportan mucha energía y son ideales para decorar las paredes de una cocina o de una habitación para niños.

3. Para crear atmósferas cálidas: colores que evoquen la naturaleza como el naranja o el amarillo. Así mismo, recurrir a tonos pastel que resulten muy acogedores y transmitan calor de hogar.

¿Dónde puedo encontrar inspiración para pintar las paredes de mi casa?

Ingresa a homify y a tan solo un click de distancia hallarás toda la inspiración que necesitas para animarte a sacar la brocha y pintar tus paredes. Tenemos cientos de imágenes, idas y fotografías de casas, apartamentos y viviendas a lo largo y ancho del mundo. Te queremos enseñar a pensar por fuera de lo usual y a salirte del molde sin miedo a ser tachado de loco y, claro, a hacerlo con mucho estilo. Te aseguramos que, con nosotros, no solo aprenderás a combinar colores y tonalidades sino -además- materiales, acabados, estampados, patrones, diseños, trazos, cortes, formas y demás. ¿Preparado para convertirte en todo un experto del diseño y de la decoración tanto de interiores como de exteriores?

En nuestro portal encontrarás todas las secciones de una casa segmentadas por zonas subdivididas por estilos -todos los estilos que podrías imaginar-; aprende qué colores son más utilizados según la tendencia de diseño de cada lugar mirando y contrastando más de una imagen que -seguro- te dejará sin palabras. Queremos ayudarte a pintar las paredes de tu casa, sin miedo, con conocimiento y asesorado por el mejor talento. Ingresa y halla los datos de contacto de cientos de profesionales que podrán ayudarte a echarle una pasada de pintura yd e color a tu hogar. Recuerda que podrás filtrar tu búsqueda según tu país, ciudad y región. ¿Qué más necesitas?; nosotros te lo facilitamos.