¿Quieres revestir tus pisos pero aún no sabes qué material elegir? Recuerda que la elección de tus materiales debe depender, en gran medida, de las condiciones climáticas y topográficas de tu terreno. Ahora bien, si tu casa, vivienda o edificación se encuentra en condiciones extremas como -por ejemplo- en medio de un desafiante clima tropical ¡será buena idea revestir tus pisos de bambú! Recuerda que, a diferencia de lo que muchos creen, el bambú no es un tipo de madera sino que, por el contrario, se trata de una planta de tallos huecos; razón por la que sus propiedades son, a su vez, distintas. Considerada como una elección ecológica, los pisos de madera agregarán valor estético y funcional a tus rincones.

¿Qué ventajas estéticas y físicas tienen los pisos de bambú?

Son muchas las ventajas que tienen los pisos de bambú y -sí-, en efecto, se dividen dentro de dos grupos: las estéticas y las físicas; he aquí algunas de ellas…

Ventajas estéticas:

1. Ideales para propiciar una atmósfera cálida y acogedora

2. A pesar de que el color original, o natural, del bambú es rubio -y da muestras del patrón natural de crecimiento de sus fibras-; existen muchas más opciones o terminaciones de color que se pueden obtener mediante un proceso humeante que carbonize los granos de madera. ¿Quieres tener un estilo moderno?; entonces opta por un bambú carbonizado, oscuro y más arriesgado. ¿Quieres una onda más rústica?; entonces deja tus pisos de bambú al natural.

3. Hará que tu casa o espacios luzcan únicos, originales y -sobre todo- ¡muy a la moda!

Ventajas físicas:

1. Fuerza y durabilidad

2. Elección amable con el medio ambiente dado a su rápido crecimiento y por el hecho de ser un recurso renovable.

3. Amplia resistencia a la abrasión

4. Inflamabilidad -siendo el bambú un retardante del fuego-.

5. Menor densidad de humo con respecto a los otros tipos de madera.

6. Dureza: 27% más duro que el roble rojo y 14&% más duro que el arce duro.

7. Muy resistente, químicamente, a las manchas.

8. Estabilidad dimensional: no se expande ni se contrae debido a altas temperaturas o a altos índices de humedad.

Si quieres conocer bonitos ejemplos de hermosas casas revestidas con bambú, entonces solo debes ingresar a homify para dejarte sorprender e ¡inspirar por nosotros y por nuestros muy talentosos y recorridos expertos!

¿Cómo puedo cuidar o mantener mis pisos de bambú?

Al igual que todo tipo de suelos o superficies, los pisos de bambú deben ser sometidos a un cierto mantenimiento y a determinados cuidados si queremos que reluzcan aún más. Con esto en mente, aquí te van algunos consejitos:

1. No utilices alfombras de goma. Recuerda que, al igual que todos los demás tipos de madera, el bambú también necesita ventilarse y respirar de forma apropiada. No olvides que, al utilizar una pesada alfombra de goma, esta cubrirá todos los poros del bamú obstruyendo el eficaz paso del aire y, por ende, su adecuada ventilación. ¿Sabes qué ocurrirá si no ventilas tu suelos de bambú?; pasará que estos perderán su color de forma paulatina pero catastrófica.

2. No pongas muebles demasiado pesados encima de tus revestimientos de bambú y, por ningún motivo, los arrastres. Bien se dice que el perezoso trabaja doble. ¿Por qué arrastrar tus accesorios o muebles cuando puedes alzarlos sin necesidad de dañar tu slindas superficies hechas en bambú?

3. Utiliza una escoba, muy suave, para limpiar y barrer este tipo de suelos: Este tipo de pisos, hechos en bambú, no suelen acumular demasiada suciedad pero sí suelen acumuar altas cantidades de polvo; sin embargo, no hay nada de qué preocuparse pues todo podrá ser solucionado con tan solo unas cuantas suaves cerdas.

4. Limpia las manchas de forma inmediata. Limpiar, por lo general, no es algo que debería dejarse para mañana cuando se puede hacer hoy -o ya-. ¿Derramaste comida en el piso y ahora este se ve adornado por una poco favorecedora y enorme mancha? ; entonces es momento de entrar en acción pues entre más rápido lo limpies menor será el rastro. Ahora, ya habiendo dicho todo esto, es importante recalcar que, en esencia, los suelos hechos en bambú son fáciles de cuidar y mantener y que -por lo mismo- ¡son una tremenda opción para quienes no contamos con horas y horas de limpieza y lavado en nuestras agendas!