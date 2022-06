En homify adoramos los pisos de madera, en todas sus tonalidades y acabados, y no solo por su aspecto estético sino, además, por su gran funcionalidad. En homify podrás aprender acerca de todos los tipos de madera que hay en el mercado, sus ventajas y desventajas, tonalidades, texturas y acabados. Recuerda que para elegir la madera ideal, deberás primero haber establecido un estilo al que quieres recurrir -pues no es lo mismo un piso de madera rústico que un piso de madera con un estilo moderno- y, segundo, tendrás que tener muy en cuenta las condiciones climáticas en las que vives o vivirás. ¿Listo para revestir tus suelos con naturaleza?

¿Qué ventajas tienen los pisos de madera?

Además de lucir muy bien, y brindarnos una gama inmensa de posibilidades, los pisos de madera cuentan con cualidades físicas asombrosas que serán muy útiles al tratarse de suelos -por los que muchos transitan y caminan constantemente-. He aquí algunas de las ventajas de los pisos de madera: 1. Durabilidad: la longevidad de este tipo de pisos es extrema; de hecho, los suelos de madera sólida pueden durar hasta cien años -o incluso más-. Sumado a esto, la madera es -sin dudas- un material altamente resistente a manchas, rayones y daños. 2. Calidez: ¿Quieres que tu espacio tenga una esencia muy acogedora y hogareña?; entonces este tipo de pisos son perfectos para ti y para tu casa. 3. Comodidad: No hay nada más cómodo que caminar sobre madera pues nunca está demasiado fría o demasiado caliente gracias a que es un aislante extraordinario dado a sus miles de mini cámaras de aire que retienen el calor. 4. A prueba de alérgicos: a diferencia de las alfombras, los pisos de madera no tienen polen, caspa animal, moho y demás elementos nocivos. 5. Higiénicos: estos suelos son higiénicos no solo por lo mencionado anteriormente sino, además, porque son en definitiva muy peor muy fáciles de limpiar; solo deberás trapear un poco y ¡ya está! 6. Elegantes: te aseguramos que instalar este tipo de pisos, sin dudas, aumentará el valor de tu propiedad; ¿qué mejor ventaja que esa?

¿Qué tipos de pisos de madera hay?

Al existir muchos tipos de madera existen, por lógica, muchísimos tipos de pisos de madera. Recuerda que cada tipo de madera le viene bien, o mejor, a determinados estilos o tendencias. A continuación te enlistamos algunos buenos ejemplos:

1. Pisos laminados: se trata de suelos muy resistentes a daños, rayones, golpes y demás. A su vez, son altamente resistentes a la humedad -factor que deberás tener en cuenta si tu ciudad o región es muy húmeda-. Los pisos laminados se encuentran construidos por diferentes tipos de maderas unidas en bloques formando distintas capas de las cuales la última es sintética; ¿lo sabías? Así las cosas, los laminados suelen tener como acabado una capa de melamina que, a manera de imitación, se asemeja mucho a la madera real. Recuerda que se trata de una de las opciones más económicas en el mercado y que, como todo tiene sus pros y sus contras (en homify te los contamos todos).

2. Piso deck de madera: ideales para los exteriores de nuestros hogares por su resistencia a los distintos cambios climáticos y, claro, a la intemperie. ¿Sabías que la palabra deck se traduce a terraza de madera en castellano?; todos los días se aprende algo nuevo. Este tipo de revestimiento es genial para patios y jardines pues, además de ser resistente, luce muy bien y combina a las mil maravillas con los demás elementos naturales de tus exteriores. Esta es la mejor idea si quieres llevar a tu patio a otro nivel de elegancia y glamour así que, sin dudas, tenlo en cuenta. Además de la madera, los decks suelen hacerse a base de resistentes materiales compuestos que los hacen casi inmunes a los rayos del sol y la humedad.

3. Pisos de parquet: construidos en forma de mosaico recurriendo a diferentes tipos de madera que crean patrones; este tipo de pisos ¡son una gran opción para adornar nuestros hogares! Los tipo de maderas más utilizados para componer estos suelos son entonces el nogal, el roble y el cerezo. En el mercado podrás encontrar estos pisos en diferentes formas -rectangulares, cuadradas, en rombos- y distintos patrones así que ¡las posibilidades son infinitas! Recuerda que se trata de un tipo de pisos hechos en madera que son muy fáciles de mantener y de instalar y que, sobre todo, son muy duraderos.