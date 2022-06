Los pisos vinílicos, muchas veces conocidos como suelos de PVC, son un tipo de revestimiento plástico muy frecuentemente utilizado en las construcciones actuales dado a su práctica instalación y sus muchas cualidades físicas. Así las cosas, los pisos vinílicos son construidos de policloruro de vinilo que también es conocido, popularmente, como PVC. Podríamos decirte que el suelo PVC es el sustituto, contemporáneo, del linóleo pues ambos cuentan con características similares: son resistentes y duraderos. ¿Quieres aprender más sobre de este tipo de revestimientos? En homify te contaremos todo lo que debes saber acerca de ellos.

¿Qué ventajas tienen los pisos vinílicos?

Primero que todo, debes saber que los pisos vinílicos pueden presentarse de diferentes maneras (en losetas, rollos, lamas y demás) y que son muchos sus pros en comparación con sus contras. He aquí algunas de las más destacadas ventajas de este tipo particular de suelos: son resistentes y seguros; fáciles de mantener; adaptables a cualquier presupuesto; se comportan muy bien cerca del fuego; vienen en modernos diseños; en ocasiones son grande imitaciones de elementos naturales como la madera y la piedra; sus diseños no solo son modernos sino distintivos -como, por ejemplo, los famosos puzzle o rompecabezas para revestir los suelos de los niños-; incluyen casi todas las gamas de colores, matices y escalas; podrás diseñar tu propio estilo uniendo piezas de diferentes colores, configurando piezas geométricas y jugando con tu creatividad; los pisos vinílicos tienen una gran capacidad de amortiguación lo cuale s excelente cuando se tiene niños en casa; son higiénicos y perdurables; repelen la suciedad y disimulan rayones y marcas de calzado; minimizan el ruido; son muy sencillos de limpiar -solo necesitarás de un poco de agua y de vinagre y ya está-; son fáciles de instalar… Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta…

¿Cómo puedo instalar mis propios pisos vinílicos?

Instalar tus propios pisos vinílicos es más sencillo de lo que crees y en homify te mostraremos cómo hacerlo, paso a paso. He aquí un pequeño tutorial que hemos creado para dar respuesta a tus interrogantes:

1. Deberás verificar que la zona o superficie en la que deseas instalar el piso no tiene imperfecciones y, en caso de tenerlas, procura emparejar la base.

2. Saca tu regla y, de forma meticulosa, mide el eje de cada pared; una vez hecho esto, utiliza un tizador para hacer líneas -que vayan de muro a muro- formando una cruz en el centro de la habitación.

3. Asegúrate de que el centro esté recto y, claro, centrado.

4. Comienza a pegar e instalar el piso desde la cruz hacia los lados.

5 Esparce el cemento, con la ayuda de una espátula, por el revés de las tablillas y en el suelo; una vez el cemento se encuentre seco al tacto podrá fijar el piso al suelo haciendo presión con tus manos.

6. Pega las hileras -de ser necesario- por filas e intercalando sus uniones.

¿Quieres conocer más tips y consejos respecto a la instalación de suelos vinílicos? Entonces ingresa a homify para despedirte de las dudas y dar la bienvenida a las respuestas.