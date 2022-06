Lo primero, antes de construir o reconstruir desde ceros cualquier vivienda, es llevar a cabo bien estipulados planos de casas; más no debes alarmarte pues esta función le compete única y exclusivamente a los profesionales en arquitectura -gracias a Dios-. Estos son esenciales para así preparar y planear todos los diversos factores que pueden afectar de forma directa o indirecta a la construcción y para medir y plasmar la eficiencia y funcionalidad del lugar. Puede que no sepas hacer planos pero, muy seguramente, no te resultará difícil comprenderlos; ver estos y las representaciones gráficas de la futura obra es esencial para así dar luz verde a un proyecto que, primero, debe tener tu visto bueno. ¿Quieres saber si tu arquitecto realmente entendió tus deseos, necesidades y sueños? La única forma de saberlo es viendo el diseño de casa que plasmó en el papel para así darnos una idea de si él -a su vez- entendió nuestras ideas.

¿Qué debe aparecer en estos planos?

Cuando de planos de casas se trata, muy seguramente veremos elementos de uso diario como sofás, sillas, muebles, camas, mesones, cocinas y demás. En ocasiones los planos vendrán en blanco y negro pero en otras vendrán ya con colores estipulados para las paredes y posibles elementos decorativos para así lograr darte una mejor idea de cómo lucirá todo al final. Así las cosas, contendrán toda la información que necesitas para entender cómo se desarrollará tu proyecto y los pasos que se deben seguir para culminar el proceso con éxito. Sumado a esto, el documento vendrá con medidas muy exactas, pero no te preocupes; la regla y el metro los sacan los expertos. No olvides que, al tener dichas medidas, sabrás a ciencia cierta qué tan ambicioso es el proyecto ya teniendo en cuenta los permisos legales de construcción; no olvidemos que, por ejemplo, no en todos los barrios se puede construir a la misma altura, ni todos son residenciales. Finalmente, los planos de casas te ayudarán a entender todas y cada una de las implicaciones del proyecto para así mismo tener un presupuesto aproximado de cuánto te costará todo al final.

¿Para qué sirven realmente?

Da igual si son planos de casas campestres, modernas, o de cualquier otro tipo de edificación, estos son esenciales a la hora de realizar una obra pues son el acceso de información de la constructora a cargo de nuestro proyecto. Mediante un plano, la constructora podrá determinar cuestiones básicas tales como las dimensiones de cada habitación, de los pasillos, las puertas, las ventanas e incluso el tamaño y proporción de las escaleras -en caso de que aplique-. Además, un plan dejará las cuentas claras desde un inicio al estipular un estimado de costos. En otras palabras: “planos” debería ser sinónimo del término “planeación”, pues ambas son igualmente claves. Sumado a esto, mediante los planos de casas se obtendrán cálculos y referencias topográficas sobre el lugar en el que se va a construir, así como las elevaciones o retos que posiblemente podría presentar el terreno. Un buen plano contendrá, por ejemplo, especificaciones indispensables para instruir respecto al óptimo montaje de baños y cocinas. ¿Ahora entiendes que los planos más que una opción son una necesidad? Sin ellos no hay un principio y, por ende, no habrá un fin; es así de sencillo.

¿Qué otros interrogantes tienes sobre los planos de casas? ¿Quisieras aprender a leer uno correctamente?