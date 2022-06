¿Quieres adornar tu casa con un poco de naturaleza pero aún no sabes cuáles son las plantas de interior que podrías ubicar en tu casa? No olvides que es mejor no tener plantas que tenerlas y no saber cómo cuidarlas ni en qué jamás plantarlas. En homify te enseñaremos cuáles son las plantas de interior que podrás tener en tu hogar, oficina o demás sitios bajo techo. Recuerda no confundir a las plantas de interior con las plantas de balcón o de jardín pues, las segundas, a pesar de ubicarse -temporalmente- en interiores, requieren de muchas de las condiciones de los exteriores.

¿En qué tipo de macetas debo colocar mis plantas de interior?

Esta pregunta es de suma importancia pues conocer su respuesta te hará actuar sabiamente, evitando afligir a tus hermosas plantas. Recuerda que el tamaño de tus macetas es un factor demasiado importante al que estar atentos pues una maceta muy grande será un problema pero una maceta muy pequeña ¡también lo será! Por un lado, si tu macetas para plantas interiores son demasiado grandes las raíces terminarán por enfriarse dado el exceso de humedad retenida en el sustrato; y por otro lado, si tu maceta es demasiado pequeña (ningún extremo es bueno) podrías afectar el crecimiento de tu planta. No olvides que -en términos generales- una planta puede permanecer, apróximadamente, dos años en una misma maceta. Ten en cuenta que existen muchísimos tipos de macetas en el mercado pero que, al final, todas tienden a dividirse en dos categorías: las macetas porosas y las no porosas.

Por lo general, las macetas porosas son hechas a base de barro -un material ideal para proporcionar una óptima aireación- mientras que las no porosas tienden a ser hechas en plástico o cerámica -materiales que tienden a retener la humedad y a restringir el flujo del aire-. Ten muy en cuenta que, sin importar de qué material, color o forma sean tus macetas, estas deberán contar con agujeros de drenaje que permitan que escurra el exceso de agua evitando que se pudran las raíces. Si tienes una maceta vieja que ahora quieres reutilizar, recuerda lavarla muy bien para así eliminar cualquier tipo de bacteria que pueda dañar tus plantas.

¿En qué condiciones deben crecer mis plantas de interior?

La respuesta -claro- es que deben crecer en óptimas condiciones pero ¿cómo puedo asegurarme de que mi casa sea, en efecto, un hábitat adecuado para mis plantas de interior? Hay ciertos factores a tener en cuenta a la hora de cultivar este tipo de plantas en nuestros hogares y aquí te los enlistamos:

1. Temperatura: recuerda que la mayoría de estas plantas -y de todas las plantas en general- son tropicales, por lo que necesitarán una temperatura de entre 15 y 25 grados centígrados.

2. Humedad: sabemos que se trata de un factor difícil de medir o de controlar; sin embargo, la humedad del ambiente debería rondar entre el 20 y el 60 por ciento.

3. Enmacetado: como ya lo hemos mencionado anteriormente, deberás tener macetas ni muy grandes ni muy pequeñas -según el tamaño mismo de tus plantas-.

4. Plagas: controlar las plagas no es una opción, es menester en la mayoría de los casos.

5. Luz: desde que somos chiquitos se nos enseña que las plantas requieren de luz para hacer fotosíntesis y para, así mismo, poder crecer; sin embargo, debes entender que cada tipo de planta es diferente y que, por ende, la cantidad y tipo de luz que cada una necesita es distinto. Es por esto que lo más recomendable, siempre, es informarnos muy bien respecto a las necesidades puntuales y básicas de cada tipo de planta antes de animarnos a cultivarla.

6. Fertilizantes: Recuerda, finalmente, que los fertilizantes son necesarios para nutrir tus plantas de manera artificial una vez estas no se encuentran en su hábitat usual y puesto que los nutrientes de la tierra -dentro de la maceta- se terminan agotando. Lo más importante para entender es que no es lo mismo tener una columna a una vriesea, una azalea, una calceolaria, una jacobina, una violeta africana, una guzmania o una gardenia; todas son hermosas pero todas son distintas.