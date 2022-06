¿Quién dijo que no podías tener algo de verde para alegrar al ojo, incluso en el interior de tu hogar? Son muchas las culturas y religiones que aseguran que determinados tipos de plantas son capaces de repeler las malas energías mientras que otras pueden atraer cosas buenas a nuestras vidas. Más allá de la superstición o del mito, está comprobado que las plantas para el hogar traen consigo no uno sino ¡múltiples beneficios tanto estéticos como prácticos! Si algo es cierto en esta vida es que no hay nada más terapéutico, saludable y revitalizante que la naturaleza.

¿Qué plantas caseras podría resultar beneficiosas para la salud de mi familia?

Hay muchos tipos de plantas -infinitos tipos de plantas- con múltiples usos curativos y medicinales; sin embargo, sabemos que no necesariamente eres un científico loco y, por eso, queremos centrarnos en un tipo de plantas para el hogar en específico: aquellas que purifican el aire de tus hogares.

1. La hiedra: espectacular para filtrar el aire; se trata de una planta altamente adaptable (pues puede colgar o ubicarse en macetas) que ayudará a que tú y los tuyos respiren mejor pues logra absorber grandes cantidades de formaldehído -según, nada más ni nada menos que, la NASA-.

2. Lengua de vaca o de tigre: No requiere de mucha agua ni de mucha luz pero sí es capaz de absorber grandes cantidades del tan nocivo dióxido de carbono a la vez que, por las noches, bota aire puro.

3. Philodendron: planta con hojas en forma de corazón que, ademas de linda, es fácil de mantener y muy beneficiosa para nuestra salud; al igual que la hiedra es ideal para absorber formaldehído.

4. Cinta o mala madre: además de su carácter estético son excelentes filtrando el aire de contaminantes como elbenceno, formaldehído, dióxido de carbono y xileno. 5. Potus o Pothos: crecer mucho mejor en ambientes secos y fríos donde la exposición solar es poca; una vez más, se trata de una excelente planta filtradora del aire que nosotros -y nuestros niños- respiramos. 6. Dracaena Marginata: perfecta para remover toxinas como el xileno y el tricloroetileno en el aire.

¿Qué beneficios o ventajas tiene tener plantas en el hogar?

las plantas para el hogar, además de adornarlo muy bien y ser un gran accesorio o elemento decorativo, tienen -como ya lo hemos visto- diversos beneficios. Ya les hemos contado cómo las plantas para el hogar ayudan a filtrar el aire que respiramos en nuestras casas pero pero esta es tan solo una de las muchas ventajas que existen. Ubicar plantas en casa podría: atenuar ruidos -tanto internos como externos-; retener el polvillo; elevar la humedad del ambiente evitando que nuestras vías respiratorias se resequen debido a la polución o a los cambios climáticos propios de nuestra ciudad o región; refrescar aquellas casas que se ubican en climas muy cálidos mediante la evaporación del agua y -a su vez- calentar aquellas casas ubicadas en zonas demasiado frías -pues al ser seres vivos, como todos nosotros, emiten calor-; reducir la cantidad de bacterias y esporas de moho; aumentar los iones negativos -compensando los positivos- y disminuir las constantes enfermedades que suelen atacarnos al estar continuamente expuestos a electrodomésticos y demás aparatos tecnológicos.