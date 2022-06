LE HAGO REALIDAD SU SUEÑO, presto los Servicios Profesionales de Diseño ARQUITECTOnico exterior e interior y otros Servicios en Remodelaciones, Ampliaciones, Reconstrucciones, Construcciones, Interventoría Técnica, Presupuestos, Licencias de Construcción, Renders, Planos.

Los proyectos ARQUITECTOnicos son abordados y caracterizados por ser creativos, exclusivos e innovadores.

HE DESARROLLADO CON HABILIDAD Y TALENTO el manejo de herramientas que van desde un simple lápiz y papel, hasta la implementación de diseño digital, con los programas de Revit y Lumion, que me permite analizar las diferentes alternativas de diseño arquitectónico en tres dimensiones. Igualmente manejo programas de Excel, Word, Power Point, entre otros, los cuales me permite realizar labores complementarias al quehacer de la arquitectura, como oficios, informes de obra, presupuestos de obra, presentaciones de proyectos, entre otros.

Soy Arquitecto, Especialista en Construcción Industrializada con énfasis en Vivienda de Interés Social (V.I.S.); por lo cual, tengo el potencial para realizar diseños arquitectónicos proyectados con diversos sistemas constructivos.

Me he desempeñado profesionalmente como Diseñador de Proyectos Arquitectónicos, Interventor Técnico de Obras Arquitectónicas y Civiles, Supervisor de Contratos de Consultoría, con veintitrés años de experiencia; lo cual soy idóneo para llevar a cabo diseños arquitectónicos y procesos constructivos con un buen desempeño profesional con idoneidad y responsabilidad.

Ir a https://www.facebook.com/ARQUITECTOnico7/