La “Creación de Arquitectura” sirve como la raíz de pensamiento de Vértice.

En Vértice entendemos que los arquitectos diseñamos espacios que conducen a un espectro de experiencias, algunas previstas, otras no. Es por lo cual somos una oficina orientada hacia el diseño, en constante equilibrio entre la creación y los requerimientos del cliente.

Dirigimos nuestra práctica para alcanzar los mejores diseños respecto a cada necesidad.

“we shape our buildings, thereafter they shape us” Winston Churchill.