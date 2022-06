MRV ARQUITECTOS, es una oficina dedicada al diseño arquitectónico con proyectos de diversos usos y escalas en diferentes ciudades, climas y culturas del País.



“Los proyectos de la oficina se destacan por una relación muy próxima y sensible al lugar urbano y natural. Lo que podría denominarse una “arquitectura del lugar”, muy atenta al contexto cultural, que se hace muy interesante al desarrollarse en un país “tropical” como Colombia con tanta diversidad de geografías, culturas y ciudades. Los edificios mas destacados del estudio durante los últimos años han tenido un énfasis muy importante en los temas sostenibles y bioclimáticos bajo la óptica local enmarcados por la problemática mundial. Los proyectos surgen sinérgicamente entre las inquietudes académicas y económicas, bajo investigaciones internas y/o de procesos participativos, enriqueciendo tanto al diseño urbano, como al edificio y sus detalles constructivos. Lo anterior hemos podio comprobar tanto en el papel como en la practica con varios edificios construidos y medidos dentro de los parámetros sostenibles. No obstante lo anterior queremos desarrollar con todo ello una arquitectura contemporánea que no vaya en contravía de lograr un sentido de apropiación, de confort y permanecía de las estructuras espaciales por parte de la comunidad, como meta principal del oficio del arquitecto.”