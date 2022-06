Ralf Künzli, es Arquitecto y Diseñador de Interiores nacido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tiene un master en arquitectura en The Catholic University of América y un master en Diseño de Interiores en The Savannah College of Art and Design. Ha recibido varios honores y premios como la Medalla “AIA Henry Adams” del Mérito en Arquitectura en el año 2004, el premio “Pierre Paul Childs Memorial” por excelencia en Arquitectura y diseño Urbanìstico, entre otros.

Antes de abrir su propia firma de arquitectos en 2008, Ralf trabajó para Aecom Design en Miami, realizando proyectos que abarcan desde hoteles cinco estrellas, proyectos comerciales y residenciales hasta complejos de uso mixto y colegios ubicados en Estados Unidos, Dubai, Mexico y el Caribe. Ralf Künzli también trabajó con Studios Architecture en Washington, D.C., en proyectos galardonados como SAP América, XM Satellite Radio, E*TRADE, Morgan Lewis and Bockius, entre otros.

Ralf aporta a su firma mas de 15 años de experiencia en campos de Arquitectura, Diseño interior y construcción. En los últimos años, su trabajo ha sido publicado en varias revistas en Europa, Estados Unidos y Colombia. Sus diseños se basan en la arquitectura sostenible, buscando minimizar el impacto ambiental negativo de las construcciones, mediante la mejora de la eficiencia, la moderación en el uso de materiales y energía y el desarrollo de los espacios.