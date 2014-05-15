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Arquitectos en Florencia
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    CABAÑA TRES SOLES

    EL PRINCIPIO CENTRAL DE NUESTRO ESTUDIO DE ARQUITECTURA ES FUSIONAR EL ALMA DE CADA UNO DE NUESTROS PROYECTOS; BUSCAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, EXPLORARLAS, REPLANTEARLAS Y UNA VEZ RESUELTAS, DOMINARLAS BUSCANDO FUNCIONALIDAD Y BUEN GUSTO.

    ES DETERMINANTE PARA NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO LA ESTÉTICA, CONFORT Y MEDIO AMBIENTE, SIN OLVIDAR LA EVOLUCIÓN Y PROSPECTIVA DE CADA UNO DE NUESTROS PROYECTOS, “CREAMOS ARQUITECTURA QUE ENAMORA EL CORAZÓN Y CAUTIVA LA MENTE DEL SER".
    ESTE ENFOQUE HACE QUE NUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO, SEA EXCEPCIONAL Y TODOS NUESTROS CLIENTES SIEMPRE QUEDEN SATISFECHOS CON LOS RESULTADOS.

    Servicios
    DISEÑO Y CONSTRUCCION
    Área geográfica
    Caqueta-Huila
    Dirección
    Crr 11 n° 9-52
    0000 Florencia
    Colombia
    +57-3202435921 www.baarquitectos.com
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