En Little One estamos para ayudarte a lograr hacer que los espacios de los pequeños sean los lugares más mágicos y divertidos de tu casa. Trabajamos proyectos que combinan el hacerlo tu mismo y la asesoría completa de un diseñador de interiores.

Has escuchado del HOME STYLING? Esto es a lo que nos dedicamos en Little One. Sacamos el mejor partido a una habitación por medio de la optimización visual. No sólo se trata de decorar, iluminar y distribuir adecuadamente el espacio, si no de reutilizar los muebles y elementos que ya tienes y de reflejar el estilo personal de cada pequeño o de sus padres. Reformamos, remodelamos, restauramos y redecoramos, esta es nuestra pasión y lo que mejor sabemos hacer. Te ayudamos con el concepto completo de la habitación, donde no solo tendrás el mobiliario si no que decidiremos la ropa de cama, la decoración, los colores de las paredes, los elementos lúdicos y demás elementos que harán de este espacio un lugar del que tu pequeño no querrá salir.