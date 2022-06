Propiedad legal

En atención a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”) y su Reglamento, la empresa Vitempo Colombia, solicita a nuestros, clientes y proveedores, leer cuidadosamente este documento para informarle nuestra política de privacidad, ya que la simple aportación que usted ha realizado o realizará de sus Datos Personales o Datos Personales Sensibles, como son nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación o actividad profesional, domicilio, teléfono (en lo sucesivo y de manera conjunta los “Datos Personales”), constituye la aceptación de los presentes Términos y Condiciones: a) Clientes y proveedores, los Datos Personales que forman parte de su contrato y/o documentos que amparan sus servicios y/o relación comercial y que usted proporciona al área Comercial y/o Financiera, serán utilizados y tendrán como finalidad: recibir o suministrar los servicios o productos relacionados con la relación comercial, informar sobre cambios o nuevos productos o servicios, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y proveedores, evaluar la calidad del servicio y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. b) Los Datos Personales aportados serán conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará́ limitado solamente a las personas o entidades con las Vitempo Colombia tenga alguna relación. Vitempo Colombia contará con las medidas de seguridad adecuadas para proteger el uso de sus Datos Personales. El alcance de esta política aplica al tratamiento de cualquier información de carácter personal sobre la cual Vitempo Colombia tenga posesión y control, ya sea físicamente o almacenada en bases de datos o sistemas. El tratamiento de la información en Vitempo Colombia está orientado a: 1. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y trabajadores. 2. Promocionar, informar y mostrar actualización sobre nuestros productos y eventos. 3. Mantener contacto permanente con usted. 4. Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de nuestros productos y servicios. 5. Gestiones derivadas de las relaciones contractuales y/o extracontractuales c) Usted tiene derecho a acceder a sus Datos Personales que poseemos, así́ como a rectificarlos, cancelarlos, o bien, oponerse a su transmisión o al tratamiento de los mismos para fines específicos. d) El presente Aviso de Privacidad podrá́ ser modificado periódicamente sin previo aviso para reflejar los cambios en las prácticas de uso y recopilación de información de Vitempo Colombia. Si es el caso, estas modificaciones estarán disponibles en nuestra página de Internet www.vitempocolombia.com a efecto de que siempre tenga conocimiento de nuestras políticas vigentes. En cuanto a lo que se refiere a galletas (cookies): nosotros las usamos para guardar preferencias de visitantes, grabar información de la sesión, grabar información específica del cliente, que paginas visitaron o accedieron, grabar actividades del pasado con el fin de proveer mejor servicio cuando visitantes regresen a nuestra página web, contenido personalizado de página web basado en el “browser” de nuestros visitantes u otra información el cual el visitador envíe. Si tu no quieres recibir correos electrónicos nuestros en el futuro, por favor déjanos saber dándole un clic en el enlace que recibes en cada correo enviado a tu correo buzón de correos. A tu discreción, ofrecemos a nuestros visitantes la habilidad de corregir información incorrecta en su información de contacto. Consumidores pueden tener esta información corregida enviándonos un correo a la dirección que ven arriba. Con lo que se refiere a seguridad: cuando transferimos y recibimos cierto tipo de información sensible así como información financiera o de salud, nosotros redirigimos visitantes a un servidor seguro, tenemos los medios de seguridad apropiados en lugar en nuestras localidades físicas para proteger en contra de la pérdida, mal uso o alteración de información que hemos colectado de ti en nuestra página web. Si crees que esta página no está siguiendo las reglas que se han expuesto en la política de información, puedes contactarnos al correo vitempo.cauca@gmail.com. Vitempo Colombia

Popayán-Cauca Carrera 7 # 10-72 Vitempo.cauca@gmail.com Cel. 310 667 2825 Mayo 2017