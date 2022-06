Somos un concept design agency, en una sola agencia encuentras expertos de todas las disciplinas del diseño para crear proyectos innovadores donde se integran el diseño interior, diseño gráfico y el diseño industrial, según lo requiera cada proyecto.

Quid Diseño Esencial® fue fundada en el 2007 por Juliana Delgado, Diseñadora Industrial de la Universidad de los Andes (Colombia), con experiencia en diseño de espacios comerciales y decoración, al igual que en marketing estratégico en Stanford University (EEUU); Verónica Buitrago, Diseñadora Industrial de Massachusetts College Of Arts And Design (EEUU) experta en diseño de tiendas en el Domus Academy (Italia) y diseño interior en NABA (Italia); y Tatiana Rueda, Diseñadora Industrial de la Universidad Javeriana (Colombia), con estudio en diseño interior de la Salle College (Colombia) y especialista en “Management of Innovation” en el Versalius College (Bélgica).

Nuestro equipo de trabajo está compuesto por diseñadores industriales, diseñadores gráficos y arquitectos aliados. La esencia de Quid se refleja en la filosofía de trabajo que implementamos. El ambiente de nuestra agencia es agradable, familiar y cálido. Nuestros clientes se convierten en nuestros amigos y así mismo reciben un trato exclusivo.