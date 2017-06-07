INGENIERÍA ELÉCTRICA, DISEÑOS ELÉCTRICOS RETIE Y EMPRESA DE ENERGÍA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, UPS ON LINE, PUESTAS A TIERRA, REDES ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN, ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO, CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS, CERTIFICADO AMP Y PANDUIT, CELDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS, TRAMITES CODENSA
- Área geográfica
- BOGOTA
- CUNDINAMARCA
- META
- COLOMBIA
- BOGOTA DC
- Reconocimientos de la empresa
- INGENIERO ELECTRICISTA, CERTIFICACIÓN CABLEADO AMP Y PANDUIT
- Dirección
-
111611 Bogota Dc
Colombia
+57-3008882527 www.mantharina.com.co