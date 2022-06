🌵💓🐔 . ¡Hola! soy Yuna, diseñadora de interiores y enamorada eternamente de los colores.

Desde siempre he tenido el gusto por el arte y la estética y he mostrado especial interés por el medio ambiente. De pequeña me pasaba horaaas jugando a organizar escenografías, realizaba casas en madera, noticieros, tiendas de ropa, peluquerías o consultorios todo lo que me imaginaba, poniendo y quitando muebles, recortando telas… era lo que mas me entretenía. Así que de mayor ese juego de niña se convirtió en mi verdadera vocación.