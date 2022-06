C I C INTERIOR ARCHITECTURE es un estudio de arquitectura y diseño interior fundado por dos hermanos que después de varios años de preparación en Estados Unidos y Europa, y de experiencia laboral en Chicago, Paris y Miami, trabajando para prestigiosas empresas de arquitectura como Skidmore Owings and Merrill (SOM) y Arquitectonica International decidieron unir talento, experiencia y pasión para traer a Colombia un concepto globalizado de diseño arquitectónico.