EMPRESA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ASESORÍA,DISEÑOS Y OBRA ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES. PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ARMARIOS Y CELDAS ELÉCTRICAS. UPS Y REGULADORES ELÉCTRICOS. ENERGÍA SOLAR FOTOVOTAICA. TRAMITES RETIE Y CODENSA. CABLEADO ESTRUCTURADO. ILUMINACIÓN RETILAP.
- Área geográfica
- BOGOTA
- CUNDINAMARCA
- META
- COLOMBIA
- Reconocimientos de la empresa
- PIONEROS EN CONEXION VIENDA EN BOGOTA COMO AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA MEDIANTE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
- Dirección
-
111611 Bogota
Colombia
+57-3008882527 www.mantharina.co