Tu navegador no está actualizado.

Para tener una mejor experiencia con nuestro sitio, te recomendamos descargar otros navegadores gratuitos ¡Para eso, solo tienes que hacer click en el ícono!

Espacios
Profesionales
Revista
DIY
Registrate como profesional
Premium
Desconectarse
THERMOTOOLS SOLUTION SAS
Muebles & Accesorios en Medellin
Panorámica 0Proyectos (0) 1Libros de ideas (1)
Valoraciones (0)
edit edit in admin Solicitar valoración Proyecto nuevo
Solicitar valoración Mi perfil
Proyecto nuevo
  • Conviértete a Premium

    • SOMOS DISTRIBUIDORES DE SUPERFICIES SOLIDAS CORIAN Y MONTELLI DE DUPONT PARA LA FABRICACION DE COCINAS, BAÑOS, MUEBLES HOSPITALARIOS Y HOTELES, DISTRIBUIMOS HERRAMIENTAS ELECTRICAS BOSCH, SKIL Y DREMEL, ASI COMO, CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS.

    Servicios
    • VENTA Y DISTRIBUCION DE SUPERFICIES SOLIDAS DE ALTO DESEMPEÑO CORIAN DE DUPONT
    • HERRAMIENTAS ELECTRICAS
    Área geográfica
    • ATENDEMOS TODO EL PAIS
    • NOS UBICAMOS EN LA ESTRELLA MEDELLIN
    Dirección
    LA ESTRELLA – ANTIOQUIA
    055460 Medellin
    Colombia
    +57-3006448313 www.thermoTools.com.co
      Add SEO element