SOMOS DISTRIBUIDORES DE SUPERFICIES SOLIDAS CORIAN Y MONTELLI DE DUPONT PARA LA FABRICACION DE COCINAS, BAÑOS, MUEBLES HOSPITALARIOS Y HOTELES, DISTRIBUIMOS HERRAMIENTAS ELECTRICAS BOSCH, SKIL Y DREMEL, ASI COMO, CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS.
- Servicios
- VENTA Y DISTRIBUCION DE SUPERFICIES SOLIDAS DE ALTO DESEMPEÑO CORIAN DE DUPONT
- HERRAMIENTAS ELECTRICAS
- Área geográfica
- ATENDEMOS TODO EL PAIS
- NOS UBICAMOS EN LA ESTRELLA MEDELLIN
- Dirección
-
LA ESTRELLA – ANTIOQUIA
055460 Medellin
Colombia
+57-3006448313 www.thermoTools.com.co