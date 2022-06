Propiedad legal

DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES es el nombre comercial que utiliza la compañía DAMIS S.A. A todos los efectos se entiende como DAMIS S.A. y todas las filiales que se mencionan en este aviso legal, cada una de las cuales es una persona jurídica distinta e independiente.

Este acuerdo será gobernado e interpretado de acuerdo con las leyes de Colombia, sin dar efecto a cualquier principio de conflictos de ley. Si alguna disposición de este acuerdo es ilegal, o presenta un vacío, o por cualquier razón resulta inaplicable, la misma deberá ser interpretada centro del marco del acuerdo y en cualquier caso no afectará la validez y la aplicabilidad de las provisiones restantes. Al accesar, hojear y/o usar este Sitio, website o página de Internet, el usuario admite haber leído y entendido estos Términos de Uso y está de acuerdo con sujetarse a los mismos y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables que hagan parte de la Legislación Colombiana. Además, cuando el usuario utilice cualquier servicio suministrado en este Sitio, por ejemplo, buzones de sugerencias, clasificados, concursos, estará sujeto a las reglas, guías, políticas, términos y condiciones aplicables a dicho servicio. En caso que el usuario no esté de acuerdo con estos términos, favor abstenerse de usar este Sitio. Este Sitio es controlado y operado por DAMIS S.A.. desde sus oficinas ubicadas en Colombia. El hecho de acceder a esta página web y utilizar los materiales contenidos en ella implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, el siguiente aviso legal. En caso de tener alguna duda póngase en contacto con nosotros en (info@disenostropicales.com). El diseño y los contenidos de esta web están protegidos por los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, quedando prohibida su reproducción o distribución bajo ningún medio, sin la debida, previa y expresa autorización de DAMIS S.A. El contenido de la presente web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos exclusivamente informativos. Los hipervínculos incluidos en esta web se incluyen únicamente con carácter informativo y no implican ninguna responsabilidad ni aprobación de DAMIS S.A por los contenidos de éstas ni de ninguna de sus Compañías. Las personas y/o entidades que por alguna razón estuvieran interesadas en crear un hipervínculo hacia cualquiera de las páginas de esta web, deberán solicitar la autorización expresa por escrito de DAMIS S.A. Las personas y/o entidades que por alguna razón estuvieran interesadas en utilizar alguna de las marcas o logotipos, fotografías, diseños etc de DAMIS S.A. deberán solicitar la autorización expresa por escrito de DAMIS S.A. DAMIS S.A. no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones irreparables en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, DAMIS S.A., responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros que pudieran verse involucrados. La información contenida en este mensaje electrónico tiene carácter CONFIDENCIAL, está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por el mismo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o por este medio. Este sitio es de propiedad de DAMIS S.A. (domiciliada en Yumbo, Colombia), en adelante DAMIS S.A. y/o DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES. Ningún material del website www.disenostropicales.com, puede ser copiado, reproducido, publicado, fijado, transmitido, descargado del sitio web (download) o distribuido de cualquier manera, a menos que: - El material sea usado para propósitos informativos únicamente. - El material no sea usado con propósitos comerciales - Cualquier copia de este material, total o parcial, debe incluir estas cláusulas de derechos reservados de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES COLOMBIA, conservando intacto todo el copyright y/o derechos de autor y otros avisos de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES en su calidad de propietario del sitio. Cualquier modificación, reproducción, representación total o parcial de los materiales o documentos, o el uso de los mismos para cualquier otro propósito, sin el consentimiento expreso y por escrito de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES, es una violación de los derechos de autor y/o copyright de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES. Para los propósitos de este acuerdo, el uso de cualquier material en cualquier otro website o en un ambiente “networked” se prohíbe. En el evento que usted descargue o baje cualquier tipo de soporte lógico (software) de este website, incluyendo cualquier fichero, imágenes incorporadas dentro del website o generadas por el soporte lógico, y los datos que acompañan el software son licenciados a usted, bajo las condiciones antes anotadas, por DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES sin que esta última los transfiera a título de propiedad. Aunque DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES reconoce que usted posee o es propietario del medio mediante el cual hace uso del soporte lógico antes descrito, DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES conserva todos los derechos de propiedad así como la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se derivan de los mismos. En este orden de ideas, en uso del website de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES Colombia antes mencionado, usted no podrá vender, redistribuir, desensamblar el software del website o su contenido de ninguna manera existente o que llegue a existir dentro del estado de la técnica. DAMIS S.A., sus logos, su jingle, lemas comerciales y demás marcas, son de titularidad de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES en el mundo. Todos los nombres comerciales, jingles, lemas comerciales, (slogans) y/o marcas mencionadas en banners o avisos publicitarios diferentes a los de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES, son marcas de sus respectivos propietarios. Todos los elementos de propiedad industrial e intelectual, insertados, usados, y/o desplegados en el website de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES Colombia son propiedad exclusiva de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES y en algunos casos son de propiedad de terceros que han autorizado expresamente a DAMIS S.A.. para su uso y/o explotación. Igualmente, en algunos casos el uso de propiedad Industrial de terceros ha sido autorizado por la ley de manera general, y en consecuencia su uso no requiere de autorización previa y expresa de su titular. Las organizaciones, productos y/o servicios a los cuales se les haga publicidad en el website de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES Colombia, así como los vínculos (links) presentados en del website de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES Colombia no son afiliados o tienen relación alguna con DAMIS S.A.., y por tanto DAMIS S.A. . no necesariamente apoya o promueve los productos y/o servicios, o las organizaciones descritas en DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES WEB. DAMIS S.A.. no cumple ninguna función en la producción de esos productos y/o la prestación de servicios y no hace ninguna garantía, expresa o implícita de su contenido o de su adecuación para un propósito particular. Así por ejemplo, cuando se sugiera la utilización de algún producto y/o servicio, es de exclusiva autonomía del usuario decidir su utilización, y por tanto, DAMIS S.A.. no asume ninguna responsabilidad por los perjuicios directos o indirectos, ciertos o eventuales, pasados, presentes o futuros, que se llegaren a derivar de dicha utilización. Así las cosas, los tratos que el usuario realice con el productor o proveedor de los productos y/o servicios contenidos en la publicidad de este website, así como las visitas que realice a sus sitios web a través de los vínculos (links) de este website, serán por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que de manera alguna comprometan la responsabilidad de DAMIS S.A.. Este sitio es controlado y ha sido puesto en funcionamiento por DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES desde sus oficinas en Bogotá, Colombia. DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES no puede garantizar que el material incluido en este website sea apropiado o acorde a las normas de cualquier otro país diferente. DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES tampoco garantiza que otros “vínculos” o “links” hechos desde su website sean apropiados o se encuentren disponibles para su uso por fuera de Colombia estén acordes a las leyes de esos países o de otros. DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES no ha repasado todos los sitios que se pueden conectar a su sitio a través de “vínculos electrónicos” o “links”, y no es responsable del contenido de ninguna página “off-site” o del contenido de otros sitios conectados al suyo. Quienes libremente acceden a este sitio desde otras localizaciones o deseen tener acceso a otros sitios conectados mediante “links” a este sitio, lo hacen por su propia iniciativa y son responsables por el cumplimiento de sus leyes locales, en el evento que las mismas les sean aplicables para estos fines. Igualmente, DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES hace constar que este website ha sido creado para el uso de residentes en Colombia. No obstante, DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES reconoce el alcance global del World Wide Web, y cualquier país diferente al antes mencionado puede tener otros requisitos legales o reguladores que requieran referencia a información diversa o adicional a la aquí suministrada. Por lo tanto, este sitio puede no ser apropiado para el uso fuera de Colombia o por personas diferentes a residentes colombianos. Este website puede contener información relativa a ofertas, productos y condiciones y eventos comerciales y sociales ofrecidos por DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES. DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES hace esfuerzos razonables para incluir información actualizada en su sitio web, pero no garantiza en ningún momento su exactitud. Por lo tanto, DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones en el contenido del sitio. Los materiales de este website y de las páginas que los componen se proporcionan sin garantías de ninguna clase expresa o tácita. DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES no garantiza que las funciones técnicas y de operación de su website se presenten sin interrupciones o libres de errores, de que dichos defectos sean corregidos, o que este sitio o el servidor que lo hace disponible al público estén libres de virus u otros componentes dañosos. DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES proporciona al contenido de su sitio solamente con propósitos informativos y para su interés y esparcimiento generales. Bajo ninguna circunstancia, DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES podrá ser obligada a responder por cualquier clase de daño que resultase del uso del material del website de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES o de materiales de cualquier sitio que tenga “vínculos electrónicos” o “links” con el website de DAMIS S.A. Y/O DISEÑOS Y PARASOLES TROPICALES. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de las Sociedades de la Información y de Comercio Electrónico, ponemos a disposición la siguiente información:

Titular y denominación social:DAMIS S.A..

Domicilio:CRA 32 A # 10 – 55 Arroyohondo

Teléfono:665 1313 - 489 0413FAX:665 5541

Email:ventas@disenostropicales.com

Datos Registrales:PARASOLES TROPICALES ™, M.R. o ®