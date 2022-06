Compras, Vendes, Arriendas o Inviertes en Bienes Raíces? Asesoro tus objetivos como Agente / Broker Inmobiliario Profesional en Bogotá, especializado en Marketing Social. Visítame en: www.AlejandroBroker.Com

Impressum (Español)

Cómo Corredor de Bienes Raíces, Broker o Agente Inmobiliario especializado en Estrategias Avanzadas de Marketing Social, será un placer ofrecerte mi asesoría profesional en tus objetivos de vivienda u oportunidades de Inversión en Colombia, Estados Unidos y otros países.Mi objetivo, es el de ofrecerte una experiencia de servicio totalmente eficiente, segura y sin inconvenientes al entender tus necesidades en el mercado brindándote criterios de altísima calidad en la toma de decisiones debidamente informadas que te permitan obtener los resultados esperados.Qué tal si compartimos un café y analizamos tu próximo proyecto?

Impressum (English)

As a Real Estate Broker who specializes in Advanced Social Marketing Strategies it would be my pleasure to offer you my professional advice on your housing goals or Investment opportunities in Colombia or abroad.

My goal is to offer you a totally efficient, secure and seamlessly experience of service, understanding your needs in the market, but also, providing you with the best criteria in order to make the best informed decisions towards obtaining solid results.

How about we meet for a cup of coffee and comment on your upcoming project?

ALEJANDRO BETANCOURT. Real Estate Broker.

Bogotá - Colombia.