DISEÑO, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA PROYECTOS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES
- Servicios
- DISEÑO-CONSTRUCCION-INTERVENTORIA
- Área geográfica
- EJE CAFETERO – VALLE DEL CAUCA
- PEREIRA
- Reconocimientos de la empresa
- PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION UNICENTRO PEREIRA, OBRAS ADECUACION CARCELES EJE CAFETERO, DISEÑO VIVIENDAS RURALES Y URBANAS, REMODELACION JUZGADOS SALA CONTENCIOSO PALACIO JUSTICIA PEREIRA, CONSTRUCCION MEDICINA LEGAL MANIZALES, CONSTRUCCION CONDOMINIO TERRAGRATA PEREIRA, CONSTRUCCION FARO MARITIMO ISLA PALMA, ENTRE OTROS
- Dirección
-
CRA 15 # 12-48
111111 Pereira
Colombia
+57-3103770515