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COMERCIALIZADORA DECOR PROMOS EU
Cortinas & Persianas en Barranquilla
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    Servicios
    • FABRICACION DE CORTINAS
    • FABRICACION DE TOLDOS
    • PAPEL DE COLGADURA IMPORTADO
    Área geográfica
    BARRANQUILLA – ATLANTICO- COLOMBIA
    Reconocimientos de la empresa
    MARCAS RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL. EXCELENTE CALIDAD
    Dirección
    calle 76 No.32-270
    080000 Barranquilla
    Colombia
    +57-3013724023
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