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- Servicios
- FABRICACION DE CORTINAS
- FABRICACION DE TOLDOS
- PAPEL DE COLGADURA IMPORTADO
- Área geográfica
- BARRANQUILLA – ATLANTICO- COLOMBIA
- Reconocimientos de la empresa
- MARCAS RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL. EXCELENTE CALIDAD
- Dirección
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080000 Barranquilla
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