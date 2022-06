El diseño y la arquitectura han sido mi pasión desde siempre, durante mis largas estancias en países como México, Polonia, Alemania e Italia he observado siempre como la arquitectura cambia de lugar a lugar. He reflexionado siempre en cómo el clima influye en la arquitectura y cómo esta a su vez influye en nuestro estilo de vida. Entre mis ciudades favoritas están Praga, París y Londres, ciudades que se pueden admirar por mucho tiempo. Me encantaría poder recorrer las ciudades y pueblos del oriente para ver con mis propios ojos su arquitectura y sus diseños de interior.

He terminado la carrera de biología y me interesa en general la salud del ser humano, creo que nuestro entorno influye en nuestra salud tanto física como emocional. Por ello, considero el diseño de interiores y el desarrollo de la arquitectura más que un lujo una necesidad básica. He terminado estudios de diseño de jardines y diseño de interiores, al igual que varios cursos de fotografía. Estas últimas experiencias me han ayudado a apreciar aún más la composición artística.

Para Homify escribo desde abril de 2016. Homify es, desde mi punto de vista, la mejor forma de viajar sin la necesidad de hacer maletas. Una forma de conocer e intercambiar ideas. Estoy segura de que nuestros lectores encontrarán inspiración aquí y no hay nada más motivador que recibir comentarios o preguntas de nuestros lectores para así mejorar constantemente nuestro contenido.