SOMOS UNA EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO MOBILIARIO Y DE ESTRUCTURAS PEQUEÑAS, TALES COMO CUBIERTAS DE PARQUEADERO ASÍ COMO CUBIERTAS PARA JARDINES TRASEROS DE CASAS CAMPESTRES ASÍ COMO DE RECREO EN DIFERENTES CLIENTES.
NUESTROS MUEBLES SON ELABORADOS EN HIERRO MEZCLANDO DIFERENTES ARTÍCULOS COMO MADERA TEKA, ASÍ COMO PINO Y DECORADOS CON DIFERENTES OPCIONES AL TENER DISEÑO CON CORTES LÁSER LO QUE DA UNA EXCLUSIVIDAD ÚNICA EN NUESTROS DISEÑOS DE MOBILIARIO.
- Servicios
- MOBILIARIO CORTE LASER ESTRUCTURAS MEDIANAS.
- Área geográfica
- BOGOTA COLOMBIA
- Reconocimientos de la empresa
- HOME CENTER. HOME CENTER. FLAMINGO. BRISA. EASY. EXITO JUMBO (CARREFOUR).
- Dirección
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CALLE 163 A No 16 A – 42
11001 Bogota
Colombia
+57-16718835 WWW.HIERROSYFIGURAS.COM.CO