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HIERROS Y FIGURAS S.A.S.
Muebles & Accesorios en Bogota
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    SOMOS UNA EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO MOBILIARIO Y DE ESTRUCTURAS PEQUEÑAS, TALES COMO CUBIERTAS DE PARQUEADERO ASÍ COMO CUBIERTAS PARA JARDINES TRASEROS DE CASAS CAMPESTRES ASÍ COMO DE RECREO EN DIFERENTES CLIENTES.

    NUESTROS MUEBLES SON ELABORADOS EN HIERRO MEZCLANDO DIFERENTES ARTÍCULOS COMO MADERA TEKA, ASÍ COMO PINO Y DECORADOS CON DIFERENTES OPCIONES AL TENER DISEÑO CON CORTES LÁSER LO QUE DA UNA EXCLUSIVIDAD ÚNICA EN NUESTROS DISEÑOS DE MOBILIARIO.

    Servicios
    MOBILIARIO CORTE LASER ESTRUCTURAS MEDIANAS.
    Área geográfica
    BOGOTA COLOMBIA
    Reconocimientos de la empresa
    HOME CENTER. HOME CENTER. FLAMINGO. BRISA. EASY. EXITO JUMBO (CARREFOUR).
    Dirección
    CALLE 163 A No 16 A – 42
    11001 Bogota
    Colombia
    +57-16718835 WWW.HIERROSYFIGURAS.COM.CO
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