FOMI HECHO ARTE ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA CREACIÓN DE ARTE Y MANUALIDADES A TRAVÉS DEL USO DE DIFERENTES MATERIALES, TALES COMO FOAMI O GOMA EVA, CARTÓN, PLÁSTICO, CARTULINA ENTRE OTROS. DICTO SEMINARIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES Y TENGO UN CANAL EN YOUTUBE DONDE SUBO UN VIDEO NUEVO CADA SEMANA DE UN DIY ÚTIL, LINDO Y SENCILLO DE REALIZAR.
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