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FOMI HECHO ARTE
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    MANUALIDADES PARA EL REGRESO A CLASES

    FOMI HECHO ARTE ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA CREACIÓN DE ARTE Y MANUALIDADES A TRAVÉS DEL USO DE DIFERENTES MATERIALES, TALES COMO FOAMI O GOMA EVA, CARTÓN, PLÁSTICO, CARTULINA ENTRE OTROS. DICTO SEMINARIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES Y TENGO UN CANAL EN YOUTUBE DONDE SUBO UN VIDEO NUEVO CADA SEMANA DE UN DIY ÚTIL, LINDO Y SENCILLO DE REALIZAR.

    TAMBIÉN ESTOY EN INSTAGRAM Y FACEBOOK COMO @FOMIHECHOARTE


    Servicios
    • AULAS VIRTUALES Y PRESENCIALES
    • DIY YOUTUBE
    Área geográfica
    AMALFI ANTIOQUIA
    Dirección
    052840 Amalfi Antioquia
    Colombia
    +57-3124837606 bit.ly/2yHGPnu
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