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SAM CONSTRUYE S.A. DE C.V.
Constructoras en Cuernavaca, Morelos
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    • ES UNA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE REALIZA DESDE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, HASTA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION SOLICITADA, EN LOS CUALES SON TERRECERIAS, EDIFICACIONES EN CONCRETO Y ACERO, CASAS HABITACION RESIDENCIAL, MEDIA Y ECONOMICA, NAVES INDUSTRIALES, PAVIMENTOS, PISOS DE CONCRETO, INSTALACIONES Y ESPECIALES, ALBERCAS DESDE SU DISEÑO HASTA SU CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, DESPALMES Y LIMPIEZAS DE TERRENOS.
    Servicios
    PROYECTOS y CONSTRUCCION
    Área geográfica
    CUERNAVACA, MORELOS
    Dirección
    CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TEPOZTLAN KM 4.5 No 13 COL AHUATEPEC
    62300 Cuernavaca, Morelos
    México
    +52-7774941086
    Propiedad legal

    SAM CONSTRUYE S.A. DE C.V.


    Valoraciones

    Hasnain Kharal
    Saqib F
    hace 5 meses
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