ES UNA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE REALIZA DESDE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, HASTA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION SOLICITADA, EN LOS CUALES SON TERRECERIAS, EDIFICACIONES EN CONCRETO Y ACERO, CASAS HABITACION RESIDENCIAL, MEDIA Y ECONOMICA, NAVES INDUSTRIALES, PAVIMENTOS, PISOS DE CONCRETO, INSTALACIONES Y ESPECIALES, ALBERCAS DESDE SU DISEÑO HASTA SU CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, DESPALMES Y LIMPIEZAS DE TERRENOS.
- Servicios
- PROYECTOS y CONSTRUCCION
- Área geográfica
- CUERNAVACA, MORELOS
- Dirección
-
CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TEPOZTLAN KM 4.5 No 13 COL AHUATEPEC
62300 Cuernavaca, Morelos
México
+52-7774941086
Propiedad legal
SAM CONSTRUYE S.A. DE C.V.