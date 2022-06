Propiedad legal

ORIGEN Mobiliario S.A.S es el único titular de los derechos patrimoniales y posibles patentes de invención, modelos de utilidad o diseño industrial de los diseños de mobiliario y accesorios que se incluyan en la propuesta, ya sea que hubieran sido diseñados previamente o que se desarrollen durante el proceso de diseño planteado. Este proyecto no incluye exclusividad y no impide que ORIGEN Mobiliario S.A.S. trabaje en proyectos iguales o similares en el futuro para otros clientes. El presente proyecto podrá ser incluido en los documentos de presentación de la sociedad ORIGEN Mobiliario S.A.S. con la finalidad de demostrar la capacidad intelectual del equipo de diseño. El cliente no está autorizado para vender, ni comercializar, ni modificar el diseño sin el consentimiento de ORIGEN Mobiliario S.A.S. El incumplimiento de este acuerdo dará lugar a las acciones civiles y penales a que haya lugar.