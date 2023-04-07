SOMOS UNA CARPINTERIA JOVEN, DISEÑAMOS Y PRODUCIMOS PARA TÚ EMPRENDIMIENTO, LOCAL COMERCIAL, RESIDENCIAL O STANDS PARA EVENTOS.
- Área geográfica
- Medellin
- Reconocimientos de la empresa
- GANAMOS FONDO EMPRENDER Y CAPITAL SEMILLA
- Dirección
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05001000 Medellin
Colombia
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Propiedad legal
MI NOMBRE ES PAULA RUIZ SOY LA PROPIETARIA Y CREADORA DE LA MARCA, NUESTRO OBJETIVO ES DAR SEGURIDAD A LA HORA DE CONTRATAR, POR INNUMERABLES PERSONAS QUE PIERDEN SU DINERO POR LA DESCONFIANZA EN ESTE GREMIO.