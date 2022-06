Tener varias propiedades

Hoy hablaremos de las propiedades pero nos referiremos, puntualmente, a los inmuebles, ¿estás de acuerdo? Cada día representa una nueva oportunidad de aprender algo nuevo y ¡esta a es tu oportunidad para empaparte del tema de forma poco ladrilluda pero, eso sí, muy instructiva. No pretendemos leerte de pé a pá la Constitución o explicarte, legalmente, todo lo que involucra ser propietario de algo -no te preocupes-; apenas haremos un entretenido repaso en el que refrescarás tu memoria o aprenderás nuevos conocimientos.

Antes que nada, por propiedad entendemos o nos referimos al dominio directo sobre un inmueble; razón por la que su titular -legal- puede disponer a sus anchas de este. ¿Eres propietario de algo? Entonces tienes una serie de derechos sobre ese algo. Si bien suponemos que esto ustedes ya lo sabían, incluso por lógica o por sentido común, nunca está de más contextualizarnos un poco antes de saltar, zambullirnos y nadar sumergidos en un nuevo tema. Ahora sí, ¡al agua patos!

¿Qué tipos de inmuebles existen?

Las propiedades o inmuebles suelen categorizarse dentro de ciertos grupos que, muy brevemente, vamos a trazar. He aquí los distintos tipos de inmuebles: 1. Bienes inmuebles por naturaleza -por ellos nos referimos, más específicamente, al suelo y al subsuelo-. 2. Bienes inmuebles por incorporación -como, por ejemplo, las construcciones hechas en el ya mencionado suelo o subsuelo-. 3. Bienes inmuebles por destino -utensilios labranza, minería o todo aquel mueble que favorezca al inmueble al que sirve-. 4. Bienes inmuebles por analogía -como, por ejemplo, las concesiones hipotecarias-. 5. Bienes inmuebles por accesión -como, por ejemplo, las puertas, las ventanas y demás elementos que son instaladas por una fábrica o por un almacén-. 6. Bienes inmuebles por representación -como, por ejemplo, las escrituras que brindan titularidad -registrada- al propietario-.

¿Qué es el estatuto de la propiedad del suelo?

Esta pregunta es clave y, de más, interesante cuando se está hablando de propiedades. En resumen, el estatuto de la propiedad del suelo se refiere a un límite que es instaurado al derecho de la propiedad -el cual suele ser expansivo de no ponérsele una especie de “tatequieto”-.

Este tipo de estatuto es establecido una vez la propiedad recae sobre el bien del suelo y es fijado, precisamente límites. ¿A qué límites nos referimos? A contener edificaciones según el mismo planeamiento urbanístico del lugar, a acatar la ordenación del territorio y las leyes establecidas. ¿Cómo se establecen dichos límites? Cuantificando en metros-techo de acuerdo con lo que se conoce como el “aprovechamiento urbanístico”.

¿Qué es la hipoteca inmobiliaria?

Este es otro concepto que debes tener muy claro si deseas entender, a profundidad, todo lo que respecta al universo de las distintas propiedades inmuebles. ¿Ya sabes a lo que se refiere este término? Pues bien, una hipoteca inmobiliaria no es otra cosa que -como su mismo nombre lo indica- una hipoteca sobre un inmueble o una garantía física para asegurar el cumplimiento de un pago o de una obligación de índole monetario.

Recuerda que la hipoteca debe ser formalizada y legalizada mediante un bien estipulado contrato. ¿Qué estipula dicho contrato? Estipula al inmueble como garantía de una deuda por saldar y se adquieren obligaciones respecto a los correspondientes intereses y demás. En caso de impago, la vivienda sería la que se vería comprometida. No olvides no confundir, por ninguna razón, a la obligación garantizada -que se refiere al préstamo o crédito- con la propia garantía -o, en otras palabras, a la hipoteca como tal-; si bien ambas van de la mano, el crédito hipotecario y la hipoteca son cosas distintas, ¿de acuerdo? Es prudente que siempre reine la información sobre la ignorancia pues más vale prevenir que lamentar, ¿eh?

¿Qué tipos de propiedades existen?

Existen muchos tipos pero hoy te queremos contar un poco -y a mayor profundidad- de un par que, tal vez, hayas oído nombrar en el pasado; se trata de la vivienda unifamiliar y de la vivienda multifamiliar. ¿Ya sabes a lo que nos referimos? Aquí va la explicación para quienes, a la anterior pregunta, respondieron no .

1. Vivienda unifamiliar

Por vivienda unifamiliar nos referimos a aquella que, al contrario de las viviendas colectivas, es ocupada por una única familia. No obstante, aunque se trata de una misma familia o de un mismo apellido ocupando una sola vivienda, esta puede segmentarse, puede ser aislada, pareada o adosada; ¿lo ves? A continuación, te lo explicamos un poco mejor…

Vivienda unifamiliar aislada o exenta:

Se refiere a una edificación -habitada por una misma familia- que no se encuentra en contacto físico con otras edificaciones. ¿Cero vecinos? Sí, cero vecinos. Para ser aisladas, normalmente se ven rodeadas por pasto, extensas zonas verdes, potreros o un jardín privado.

Vivienda unifamiliar pareada

En este caso, se refiere a dos viviendas unifamiliares que se encuentran una junto a la otra y que, desde su fachada o exterior, parecen ser solo una o estar en contacto pero -en realidad- se hallan separadas. Lo anterior asegura cercanía y, a la vez, independencia total; lo mejor de ambos mundos, ¿no lo creen? Recuerda que, al estar pareadas, cada vivienda unifamiliar tiene su propio acceso a la vía pública.

Vivienda unifamiliar adosada

Resulta bastante similar a la pareada solo que, en esta ocasión, cada vivienda se encuentra en contacto con otras dos -una a cada lado-. A este tipo de viviendas las caracteriza su estrecha y alargada planta que conecta todos los distintos espacios. ¿Quién dijo que vivir con tus suegros no era posible sin perder tu independencia?

2. Vivienda multifamiliar

Consta de 5 o de más pisos y se trata de una edificación que posee varias unidades de vivienda. Un buen ejemplo de este tipo de vivienda son los conjuntos residenciales.

