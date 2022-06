Reconstruir una casa no siempre es tarea sencilla pero puede facilitarse si seguimos ciertos pasos clave. ¿Estás pensando en hacerlo pero aún no sabes por dónde empezar? En homify encontrarás: 1. cientos de profesionales radicados en tu misma ciudad o región; y 2. ideas y tutoriales para inspirarte y saber qué hacer y cómo empezar con tu proceso de construcción. Muchas veces, y con el pasar de los años y las décadas, empezamos a sentir que nuestra vivienda comienza a verse obsoleta, pasada de moda o incluso poco funcional; ¡a todos nos ha pasado! Te aseguramos que nada resulta más terapéutico y beneficioso que cambiar el panorama tumbando las ruinas del pasado y renacer de las cenizas como una ave fénix. Es momento de abrir el marrano y la billetera para hacer sumas y restas y anotar un presupuesto que no será otra cosa sino el inicio de algo grandioso. ¿Estás preparado?

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de reconstruir una casa?

Aquí te va una instructiva lista de preguntas que debes hacerte antes de lanzarte a esta tarea: ¿Realmente necesito una reconstrucción o podría tan solo remodelarla? ¿con cuánto presupuesto cuento? ¿qué tan ambicioso en mi proyecto y qué tan viable es? ¿sé qué profesionales y expertos podrían ayudarme en mi proyecto? ¿qué es lo que realmente quiero hacer y a qué estilos me gustaría apuntar? ¿conozco los permisos de construcción de mi área? ¿sé qué tipos de materiales son mejores según el clima en el que se ubica mi casa? Sabemos que son muchas preguntas -y eso que allí no están todas- y que responderlas todas puede parecer algo abrumador; sin embargo, te aseguramos que con la ayuda y asesoría de expertos, no tendrás que preocuparte sino tan solo ¡ocuparte! No olvides que entender lo que necesitas y lo que quieres es la única forma de responder todos y cada uno de tus interrogantes pues si no lo sabes tú ¿quién más lo sabrá? Si tu sueño es reconstruir una casa, entonces no permitas que se convierta en una pesadilla informándote muy bien. En la planeación está el éxito de toda construcción.

¿Qué profesionales necesito?

Reconstruir una casa no es lo mismo que remodelarla o redecorarla y, por lo mismo, necesitará de muchas manos expertas. Lo primero es contar, siempre, con un talentoso arquitecto que pueda ser tu mano derecha y guiarte durante todo el proceso; él será, además, tu conexión con los contratistas, quienes -por su parte- serán los encargados de vigilar los números respecto a los costos y tu mismo presupuesto. Contar con profesionales permitirá que no te excedas en costos pues son ellos quienes conocen todos los materiales y posibilidades del mercado. Un ingeniero será el encargado de asegurarse que tras reconstruir una casa esta termine siendo 100% segura y habitable. Por su parte, un diseñador de interiores hará que tu espacio sea optimizado procurando una máxima eficiencia y funcionalidad. ya habiendo construido la base, deberás recurrir a decoradores, instaladores de pisos y de techos para darle el toque final a tu nuevo espacio. No olvides, por ningún motivo, que homify está aquí para ayudarte en tu búsqueda de manos expertas -en eso y en mucho más-. Es por esto que hoy queremos invitarte a ingresar a homify y conocer los perfiles de ¡algunos de los más destacados profesionales de tu área!

¿Tienes claro todo lo que implica reconstruir una casa? ¿Qué más quisieras aprender respecto al tema?