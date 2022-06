A todos nos ha pasado que, un buen día, nos despertamos, miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de lo ineludible: nuestra casa luce anticuada y obsoleta. Muchas veces nos preguntamos ¿y esto a qué horas pasó si mi casa solía gritar moda? Pues bien, es momento de aceptarlo y entender que la moda se transforma, y que nuestra casa -en efecto- debe hacerlo también. En homify creemos que nada podría ser más terapéutico que embarcarnos en una refrescante remodelación para reemplazar a la rutina y a la monotonía con nuevos colores, patrones y texturas. ¿Crees que ha llegado el momento de remodelar tus espacios? Entonces no te conformes y anímate a hacerlo sin miedo y de la mano de homify. Aquí tenemos cientos de ejemplos de exitosas remodelaciones para que te inspires y aprendas uno que otro truquito. La palabra remodelación debería ser sinónimo de redención, ¿no lo crees? ¡Ha llegado el momento de redimir tu casa luego de que perdiera su encanto tras el paso de los años y las décadas!

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de remodelar espacios muy pequeños?

El tamaño -bien sea excesivo o diminuto- más que un problema debe ser visto como un reto por superar; al final de cuentas, remodelar es de valientes. Muchas veces nos asustamos al tener que renovar espacios muy pequeños en especial cuando queremos que sean lo má funcionales posibles cuando se trata de nuestros baños o, por ejemplo, de nuestras cocinas. Recuerda que no hay razón por la que deba cundir el pánico y que, por el contrario, sí hay más de un tip que te resultará favorecedor. Aquí van los “must” o las cosas que, en definitiva, deberías hacer al llevar a cabo la remodelación de un espacio muy pequeño:

1. Recurre siempre al color blanco o a los tonos claros pues estos harán que tu espacio se vea más amplio y fresco.

2. No solo es recomendable que tus paredes sean claras sino que lo mismo aplica para tus pisos.

3. Entre más entradas de luz tengas más grande y organizado se verá el lugar (no olvides que los rayos UV rebotarán mejor en superficies brillantes y claras).

4. Opta por un estilo moderno, simple, estético y funcional como por ejemplo el estilo minimalista en el que menos es más.

5. Deshazte de paredes innecesarias o muy estorbosas y, en vez de eso, halla maneras más ingeniosas de segmentar tus áreas como por ejemplo mediante diferentes tipos de piso o a través de una óptima disposición de tus muebles.

6. En caso de querer remodelar espacios altamente funcionales como la cocina o el baño, recurre a un diseñador de interiores que pueda medírsele a un reto de muy pocos metros cuadrados (otra opción sería hacer, quizás, una cocina prefabricada y hecha a tu justa medida).

¿Dónde puedo encontrar ideas para la remodelación de mi casa?

Podrás hallar inspiración e ideas en revistas, series de televisión, película; en fin, la ¡inspiración se halla en todos lados! Sin embargo, una buena forma de ir a la fija es acudiendo a homify en busca de buen gusto, buen diseño, funcionalidad, estética y demás -pues aquí reunimos todo eso y mucho más-. Ingresa a nuestra sección de magazine o revista virtual y da click en la opción 360 grados, donde encontrarás cientos de construcciones, renovaciones y casos exitosos de remodelación. ¿Quieres ver cómo lucían aquellas casas antes de ser reinventadas? Entonces da click en nuestra sección de antes y después para conocer todo el proceso desde sus inicios hasta su resultado final -al final de cuentas ningún ganso sorprende si no conocemos primero al patito feo-. Aquí podrás encontrar hermosos ejemplos de alrededor de todo el mundo para poner tu imaginación y tu propio proyecto de remodelación a marchar.

Te mostraremos desde renovaciones a espacios muy pequeños hasta renovaciones a espacios enormes; en otras palabras aquí lo encontrarás todo y, seguro, te vas antojar. No olvides que podrás crear tu propio libro de ideas en el que ir guardando todas y cada una de las imágenes y fotografías que llamen tu atención junto con una nota en la que puedas recordar qué fue lo que más te gusto de cada una en particular. Para nosotros un libro de ideas es casi como un santuario personal de inspiración al que acudir, siempre, en busca de ayuda. No olvides mostrarnos cómo quedó tu casa tras ser remodelada y recuerda que te deseamos la mejor de las suertes y te ofrecemos la mejor de las ayudas.