Hay momentos en la vida en la que la remodelación de baños se hace necesaria y entra al rescate para salvarnos de un estilo obsoleto, anticuado y -en ocasiones- poco funcional. ¿Estás cansado de tener que ducharte, día tras día, en aquella bañera pasada de moda e inundada por grietas y humedad?; ¡tal vez haya llegado el momento de remodelar tu espacio! Ingresa a homify y te explicaremos todo lo que debes saber respecto a la remodelación de baños; te diremos, paso a paso, lo que se debe tener en cuenta y te inspiraremos con imágenes que abarcan diversos y distintos estilos. No olvides que los baños de tu casa, debido a la función que estos cumplen, deben ser -en esencia- uno de los espacios más funcionales de todo tu hogar.

¿Cómo puedo remodelar un baño demasiado pequeño?

En la actualidad existen muchas ideas que podrían venirte bien cuando se cuenta con un baño demasiado pequeño. No importa si tu espacio es diminuto, lo que importa es que -a la hora de remodelarlo- tengas en cuenta todas las opciones que podrían resultarle favorecedor. Las ideas van desde la instalación de inodoros flotantes que no ocupen mucho espacio hasta hermosos lavamanos independientes que no vengan con una estorbosa mesa adherida. No necesitas de pesadas y grandes segmentaciones para separar tu ducha del resto del baño; lo que sí necesitas son buenos sifones que drenen el agua correctamente para que, de este modo, separar la ducha de los demás espacios no sea imperativo. La remodelación de baños te permitirá además repensar tu estilo así que ¿por qué no optar por una tendencia minimal, chic y apta para lugares pequeños?

¿Cómo puedo remodelar mi baño sin gastar demasiada plata?

Si tu baño ya es de por sí funcional y se encuentra algo pasado de moda pero no es completamente obsoleto entonces ¡habrá salvación para ti y para tu bolsillo! Cuando de remodelación de baños se trata no siempre se necesita de grandes presupuestos sino de grandes ideas e ingeniosos detalles. Y es que existen, precisamente, pequeños detalles que aunque no te costarán mucho sí harán la diferencia y cambiarán el look de tus baños como por ejemplo tan solo cambiar las perillas de tu lavamanos y reemplazarlas por unas más modernas -lo mismo aplica para las perillas de tu ducha-. Puede que cambiar tus pisos resulte muy costoso pero hay cosas más económicas que podrían venirte bien como, por ejemplo, reemplazar viejas y feas cortinas de plástico -dispuestas para rodear tu regadera- por estructuras de vidrio que den fluidez visual a la composición del lugar. Modernizar tu sistema de iluminación también será una opción viable -y muy necesaria- que le aportará mucho al look de tus baños sin necesidad de gastar un dineral en ello. Busca formas originales y creativas de iluminación; ¿qué tal si tu espejo fuera a su vez una lámpara? la remodelación de baños podría brindarte muchas opciones de empezar desde ceros y dar una nueva vibra más fresca y funcional a tu espacio de limpieza. En homify tenemos muchos ejemplo que podrían inspirarte a soñar en grande.