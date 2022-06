La remodelación de casas es un proceso que, bien planeado, puede resultar altamente entretenido y satisfactorio. Sabemos que mientras que las manecillas del reloj sigan girando, así mismo seguirán mutando las corrientes, modas y tendencias en materia de diseño y decoración de interiores. ¿Estás en ese momento en el que miras alrededor de tu hogar y te das cuenta de que lo que antes parecía moderno ahora luce anticuado? A absolutamente todos nos ha pasado. Ingresa ya en homify y conoce tips y consejos acerca del tema para que así puedas hacer de tu proyecto un proceso ágil, efectivo y práctico. No olvides que la planeación es la única forma de prevención ante posible spiedras en el camino. No lo dudes más y asesórate por expertos que puedan convertir tu patito feo en un hermoso cisne.

¿Qué debo establecer antes de remodelar mi casa?

Lo primero es establecer si quieres remodelar toda tu casa o tan solo una parte de ella. Recuerda que cada espacio implica retos distintos y que si por ejemplo el área a remodelar es tu cocina, deberás recurrir a instaladores de cocinas; en otras palabras, hay sectores de tu hogar que implican mayor o menor dificultad y costos. Una vez sepas qué tan ambiciosos es tu proyecto podrás decidir cuántos y cuáles profesionales deberás contratar; lo anterior te ayudará además a darte una idea de tu presupuesto y de las implicaciones monetarias de tu proyecto. En ocasiones, la remodelación de casas no implica tener que salir corriendo de tu hogar pero ten en cuenta que si deseas remodelar tu habitación -o zonas más privadas- deberás pensar en un plan B o en otro lugar donde quedarte mientras el proyecto culmina. Elige un estilo y, según el mismo, elige los materiales y colores que habitarán tus rincones. ¿Quieres un estilo moderno y, por lo mismo, deseas instalar un bonito piso de madera clara? Si este es tu caso entonces deberás 1. conocer todos los tipos de maderas y todas tus posibilidades para así asegurarte de elegir el material indicado que sea -además de estético- muy resistente, perdurable y apto para el clima en el que se halla; 2. contratar a un instalador de pisos que sepa hacer un trabajo profesional y pulido. Ahora bien, además del piso, podríamos ponerte cientos de ejemplos pues son muchas las cosas por hacer; sin embargo, lo primero es saber qué quieres para luego pensar cómo ejecutarlo. ¡Primero lo primero!

¿Dónde puedo hallar profesionales que me ayuden con la remodelación de mi casa?

Usualmente llegamos a profesionales mediante el voz a voz o la recomendación de amigos, familiares y vecinos. Sin embargo, existe un medio mucho más efectivo y rápido para dar con los profesionales ideales para tu proyecto y ese medio es, sin dudas, homify. En homify podrás no solo ver el perfil y los datos de contacto de los profesionales que llamen tu atención sino que además podrás ver imágenes y fotografías de sus antiguos trabajos. Como si fuera poco, podrás leer comentarios de sus antiguos clientes para así hacerte una mejor y más veraz idea de su compromiso y calidad de trabajo. Recuerda que aquí podrás filtrar tu búsqueda según tu país, ciudad o región para así poder contactar a alguien cercano a ti; no olvides que entre más cerca esté, menos deberás gastar en transportes de ida y de venida. Anímate a ingresar a homify y crear tu propio libro de ideas en el que podrás guardar todas las imágenes que más te gusten y los profesionales que más se adapten a tu visión. No está de más recordarte que entre más opciones -o profesionales- contemples, mejor será tu decisión final.