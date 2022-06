Los saunas son baños de vapor -o de sudoración- creados para el confort y la extrema relajación. ¿Sabías que, además de ser placentero, traen consigo una infinidad de beneficios para tu salud? Nos permite liberar -mediante el sudor- una abundante cantidad de nocivas toxinas, para de este modo activar nuestra circulación sanguínea. Así las cosas, un sauna tiene ambos: fines higiénicos y, por supuesto, fines terapéuticos. Son pocos quienes pueden darse el lujo de afirmar tener uno en casa, pero son muchos los que no se arriesgan a tener uno, no por falta de ganas sino por desconocimiento al creer que -necesariamente- deben ser extremadamente caros de construir. No olvides que, con la ayuda de expertos y estando bien informados, siempre habrá formas más económicas de cumplir con nuestros sueños. ¿A quién no le gustaría tener su propio spa casero?

¿Qué tipos de saunas hay?

Se dividen en dos -aunque muchos no lo sepan-: los húmedos y los secos. Por lo general, cuando se hace referencia a un sauna se está hablando de uno seco; sin embargo, esta no es la única posibilidad. Así las cosas, uno húmedo es aquel en el que la temperatura no supera los 70°C y donde, claro, la humedad es muy alta; a este tipo se les conoce, usualmente, como baños turcos. Por su parte, uno seco tiene temperatura de entre 80ºC y 90°C y, por el contrario, unos niveles muy bajos de humedad; a esta clase se le conoce también popularmente con el nombre de saunas finlandeses.

Recuerda que lo primero es la salud y que, sin importar qué tipo elijas, deberás asesorarte por expertos que se aseguren de que tu spa en casa sea lo más seguro posible para ti y para los tuyos. No olvides que en homify tenemos una sección especial y dedicada a los spa y que allí podrás encontrar cientos de ideas acerca de cómo crear, diseñar y construir el tuyo. ¡Anímate a soñar en grande!

¿Por qué los saunas suelen ser construidos en madera?

Es cierto que, en efecto, la madera suele ser el material predilecto para este tipo de construcciones y existe una razón detrás de esa elección; de hecho, en el universo de la construcción, existe una razón detrás de cada elección -por más mínima o minúscula que esta parezca-. Debemos recordar entonces que la madera es clave pues tiene ciertas cualidades físicas indispensables como por ejemplo su capacidad de absorber la humedad incluso cuando esta es extrema; su resistencia y su perdurabilidad. Así mismo, la madera no permite que el vapor o el calor salgan del recinto, creando así la atmósfera necesaria para la relajación y la limpieza -tanto del alma como del cuerpo-. Este material está en la capacidad de absorber la humedad para luego cederla paulatinamente y es por esto que cuando de saunas se trata el lema es: ¡madera y más madera! Recuerda, sin embargo, que existen muchas formas de decorarlos y muchos materiales, tonalidades y texturas a las que recurrir. No olvides darte una pasada por homify para así ver inspiradores ejemplos de cómo tornar los spas caseros no solo en espacios funcionales sino, además, altamente estéticos y bien diseñados.

¿Has pensado en crear tu propio sauna en casa? ¿Qué incluirías en él?